3月19日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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午後は次第に晴れ

まとまった雨雲は熊本県内から抜けましたが、小さな雨雲が残っているため午前中は少し雨の心配がありそうです。ただ、前線は東に抜け西から高気圧が進んでくるため天気は回復に向かい、午後は次第に晴れてくる見込みです。

今朝は暖かい朝となりました。昨夜は南風が吹いて夜に最高気温を記録した所もあり、昨夜から今朝にかけてこの時期としてはかなり高い気温となりました。最低気温は熊本市で11.9℃、阿蘇市乙姫で9.2℃と5月上旬並みでした。最高気温は熊本市、天草市牛深、人吉市で18℃、阿蘇市乙姫は15℃の予想です。北風が吹いてきますが、次第に日差しも出て暖かくなりそうです。

明日から3連休 そのお天気は？

明日の春分の日は、降水確率0％のカラッとした晴れの天気でお出かけ日和となりそうです。土曜日も晴れる見込みですが、日曜日は曇り空で午後の方が雨が降りやすくなってきそうです。この3連休、屋外でのお出かけは明日と明後日が良さそうです。日中は暖かい日が多くなりますが、明日の朝は冷え込みそうです。明日の最低気温は熊本市で5℃、阿蘇市は氷点下1℃と冬日になる予想で、今朝より10℃も低くなりそうです。土曜日の朝も冷え込みますので暖かくして過ごしてください。

明子のささやき 春分の日に・・・

明日は春分の日ということで、昼と夜の時間が同じになる日です。これから、だんだんと昼間の時間が長くなってきます。日が長くなってくると、日差しの明るさも感じられます。日の出が早くなることで、朝寒くても気温が上がり始めるのが早くなりますし、日が沈むのが遅くなることで夕方の気温が下がり始める時間も遅くなってきます。太陽の照りつける角度も高くなってきていて、紫外線も強くなってきています。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。