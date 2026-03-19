お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずる（45）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。幼少期の記憶が鮮明に残っていると明かした。

今回は「ひとり親で育った芸人」が集合。河井は「3歳の時に、母親に“お父さんは買い物をしに遠くへ行った”と告げれる」と話した。40年以上前のことだが「1歳、2歳の記憶ある。これを鮮明に覚えてます。離乳食のお皿の模様とかも覚えてる」という。ブラックマヨネーズ・小杉竜一が「思い出がないから強烈に作り出してる」とツッコむと、河井は「違います違います」と否定しつつ「でも、全体的に思い出は少なかった」と語った。

また、3歳で両親が離婚し、母子家庭で育ったビスケットブラザーズ原田泰雅も「僕が1、2歳の時に父がUFOキャッチャーにハマって、僕にぬいぐるみを持って帰るようになった」「（父の顔は）覚えてる。僕にそっくり」と述べた。

MCの蛍原徹は「普通、3歳ぐらいの記憶ってない。でも、みんなは結構ある」と驚き。河井は「やっぱりセンセーショナルなんですよね子供ながら」とコメントした。