【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース】 7月 発売予定 価格：171円

バンダイは、食玩「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」を7月に発売する。価格は171円。

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコレクションカード付きウエハースが登場。映画公開に合わせたセイレーン編のカードが全22種用意される。

カードはメタリックに輝くキラキラ仕様。食べ応えたっぷりのウエハースはバニラクリーム味となっている。

□「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」のページ

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」商品概要

7月 発売予定

価格：171円

【内容】

・メタリックプラカード1枚（全22種/うちシークレット1種）

・バニラクリーム味ウエハース1枚

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