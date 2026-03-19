「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」、7月発売セイレーン編のカード全22種が登場
【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース】 7月 発売予定 価格：171円
7月 発売予定
【内容】
バンダイは、食玩「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」を7月に発売する。価格は171円。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコレクションカード付きウエハースが登場。映画公開に合わせたセイレーン編のカードが全22種用意される。
カードはメタリックに輝くキラキラ仕様。食べ応えたっぷりのウエハースはバニラクリーム味となっている。
□「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」のページ
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」商品概要
7月 発売予定
価格：171円
【内容】
・メタリックプラカード1枚（全22種/うちシークレット1種）
・バニラクリーム味ウエハース1枚
✨発売決定✨#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース- バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) March 19, 2026
7月 全国のお菓子売場で発売決定！
映画公開に合わせたセイレーン編のカードは全22種！
是非チェックしてね♪
詳細はこちら🔍https://t.co/10omDHrIgZ#ちいかわ #chiikawa pic.twitter.com/oBNYZnx3yt
(C)nagano