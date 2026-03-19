「今日好き」出身ギャル、金髪×ミニスカでオーラ漂う「脚が綺麗」「スタイル最強」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が3月18日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムス姿を披露した。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「脚が綺麗」ミニスカでよみうりランド満喫
伊藤は「昨日友達とよみうり行ってきたっっ」とつづり、よみうりランドのイルミネーションを背景にしたショットを公開。レザージャケットにミニ丈のボトムスを合わせたモノトーンコーディネートで、ロングブーツを履いたスラリと伸びる美しい脚が際立っている。
また「楽しすぎた 次はもっと早めから行こうと決めた ご飯食べてるとこあんま昨日写真撮れてないんだけど安心して通常運転で沢山食べたよっYouTube載せるから待っててね」と自身のYouTubeチャンネルの更新も予告している。
この投稿にファンからは「スタイル最強」「金髪とモノクロコーデのコントラストが美しい」「笑顔にキュン」「本当に脚が綺麗」「オーラ漂ってる」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳ギャル「脚が綺麗」ミニスカでよみうりランド満喫
◆伊藤愛依海、モノトーンコーデからスラリ美脚
伊藤は「昨日友達とよみうり行ってきたっっ」とつづり、よみうりランドのイルミネーションを背景にしたショットを公開。レザージャケットにミニ丈のボトムスを合わせたモノトーンコーディネートで、ロングブーツを履いたスラリと伸びる美しい脚が際立っている。
◆伊藤愛依海の投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイル最強」「金髪とモノクロコーデのコントラストが美しい」「笑顔にキュン」「本当に脚が綺麗」「オーラ漂ってる」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
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