BTS・V、光化門を“広告ジャック”!?完全体カムバック控えファンが大規模応援広告を展開

BTSのカムバックを目前に控え、韓国と台湾のVファンがソウル・光化門（クァンファムン）一帯を大規模な応援広告で埋め尽くしている。

BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日には光化門広場周辺で「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」を開催する予定だ。

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約3年9か月ぶりに、メンバー全員が揃った「完全体」としてファンの前に立つステージとなる。

今回のカムバックを記念して、世界中のファンが多彩な広告プロジェクトを始動させた。韓国のファンベース「V INSIDE」と「キム・テヒョンサポーターズ（KTH Supporters KOREA）」は、「テヒョンへ変わらぬ応援と愛を届けるためにサポートを用意した」と明かし、その詳細を公開した。

光化門駅構内の四角柱4基に設置されたCMボードでは、3月8日から22日までVのカムバックを祝う映像が放映されている。また、光化門KTビル前のバスシェルターや、清渓（チョンゲ）韓国ビル駐車場タワーの大型電光掲示板でも祝賀映像が送出されている。

（画像＝VのファンベースSNS）

韓国のファンチーム「LoveTaehyungKR」もこれに加わり、清渓広場の韓国ビルメディアと駐車場タワーの2箇所で別途広告を展開し、応援に熱を添えている。

さらに、台湾のファンベース「V Taiwan Team」もプロジェクトに参加。光化門駅のCMボードにて3月10日から24日まで、1日120回以上の広告を放映しているほか、清渓ビルの駐車場タワーでも3日間にわたり1日100回以上の祝賀映像を流し、海外からも熱いエールを送っている。

BTSのカムバックを控え、ソウルの都心各所はVの再始動を祝福する特別な空間へと様変わりしている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。