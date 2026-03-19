【機動戦士ガンダム GフレームFA 10(12個入)】 3月19日13時より予約開始 8月 発送予定 価格：8,976円

バンダイは、食玩可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA 10(12個入)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日13時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は8,976円。

本商品はフレームにアーマーを装着して完成するハイスペック可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA」の第10弾で、「V2アサルトガンダム」、「リ・ガズィ・カスタム」、「ガンキャノン」がラインナップ。

フレーム機構による広い可動域、アーマーセット単品でもディスプレイができ、無可動ハンガーは台座に組み替え可能。

「V2アサルトガンダム」はアーマーセット、フレームセット、「V2アサルトガンダム用バスターパーツセット」の3つを揃えることで「V2アサルトバスターガンダム」への換装ができる。「ガンキャノン」は「機動戦士ガンダム Gフレーム06」に収録したものから新仕様に刷新されている。

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