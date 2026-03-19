ドクターブロナーのマッサージバームが定番化♡爽快ケア習慣に
日々の疲れやコリをやさしくケアしたい方にぴったり♡ドクターブロナーから、爽快感のある使い心地が魅力のマッサージバームが定番アイテムとして登場します。自然由来成分にこだわったオーガニック処方で、心地よい香りとともにリフレッシュできるのが魅力。忙しい毎日の中で、自分をいたわる時間を取り入れてみませんか♪
オーガニックバームの魅力
オーガニックマジックバーム アルニカメンソール
価格：3,410円（税込）
天然由来成分100％でつくられたオーガニックバーム。USDA認証を取得した高品質な植物オイルを贅沢に使用し、体温でなめらかに溶けて肌にすっとなじみます。
べたつきにくく、シーンを選ばず使いやすいのも嬉しいポイントです。
容量：57g
全国発売日：2026年3月25日（水）
FAS夏限定コスメ♡ひんやり発酵ケアでくすみ知らずの透明肌へ
爽快な香りと使いやすさ
アルニカ¹、メンソール²、カンファー³、ペパーミント⁴の4つのキー成分を配合。自然由来の精油とエキスのみで香りづけされており、すっきりとした爽やかな香りが広がります。
強すぎない香りでオフィスや外出先でも使いやすく、ジムやヨガ、旅行などさまざまなシーンに活躍。
手のひらサイズで持ち運びしやすく、トレーニング前後やデスクワークの合間にもぴったりです。
おすすめの使い方とケア部位
適量を手に取り、マッサージしたい箇所になじませます。体温で溶けるため、なめらかに伸びて心地よくケアできます。
＊1 アルニカ花エキス（肌荒れ防止成分） ＊2 メントール（清涼成分） ＊3 クスノキ葉油（肌荒れ防止成分）
＊4 セイヨウハッカ油（清涼成分） ＊5 マッサージによる
心地よいケアで毎日を軽やかに
爽やかな香りと軽やかな使い心地が魅力のドクターブロナーのマッサージバームは、日常のリフレッシュタイムにぴったり♡
忙しい日々の中でも手軽に取り入れられるセルフケアとして、習慣化したくなるアイテムです。自分へのご褒美やちょっとしたギフトにもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください♪