ドクターブロナーのマッサージバームが定番化♡爽快ケア習慣に

日々の疲れやコリをやさしくケアしたい方にぴったり♡ドクターブロナーから、爽快感のある使い心地が魅力のマッサージバームが定番アイテムとして登場します。自然由来成分にこだわったオーガニック処方で、心地よい香りとともにリフレッシュできるのが魅力。忙しい毎日の中で、自分をいたわる時間を取り入れてみませんか♪

オーガニックバームの魅力

オーガニックマジックバーム アルニカメンソール



価格：3,410円（税込）

天然由来成分100％でつくられたオーガニックバーム。USDA認証を取得した高品質な植物オイルを贅沢に使用し、体温でなめらかに溶けて肌にすっとなじみます。

べたつきにくく、シーンを選ばず使いやすいのも嬉しいポイントです。

容量：57g

全国発売日：2026年3月25日（水）

FAS夏限定コスメ♡ひんやり発酵ケアでくすみ知らずの透明肌へ

爽快な香りと使いやすさ

アルニカ¹、メンソール²、カンファー³、ペパーミント⁴の4つのキー成分を配合。自然由来の精油とエキスのみで香りづけされており、すっきりとした爽やかな香りが広がります。

強すぎない香りでオフィスや外出先でも使いやすく、ジムやヨガ、旅行などさまざまなシーンに活躍。

手のひらサイズで持ち運びしやすく、トレーニング前後やデスクワークの合間にもぴったりです。

おすすめの使い方とケア部位

適量を手に取り、マッサージしたい箇所になじませます。体温で溶けるため、なめらかに伸びて心地よくケアできます。

＊1 アルニカ花エキス（肌荒れ防止成分） ＊2 メントール（清涼成分） ＊3 クスノキ葉油（肌荒れ防止成分）

＊4 セイヨウハッカ油（清涼成分） ＊5 マッサージによる

心地よいケアで毎日を軽やかに

爽やかな香りと軽やかな使い心地が魅力のドクターブロナーのマッサージバームは、日常のリフレッシュタイムにぴったり♡

忙しい日々の中でも手軽に取り入れられるセルフケアとして、習慣化したくなるアイテムです。自分へのご褒美やちょっとしたギフトにもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください♪