大企業に勤め、平均以上の収入を得ている家庭であれば、将来のお金に困ることはないと考えているかもしれません。しかし現実には、収入が多いからこそ無意識のうちに生活水準が上がり、「高収入なのに貯蓄がない」という状況に陥るケースが多発しています。特に子どもが大学進学を迎える時期は、数百万円単位の教育費が家計に重くのしかかります。なぜ、ゆとりあるはずの家計が突然立ち行かなくなるのか。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、達也さん（仮名）の事例とともに将来のライフイベントを無事に乗り切るための、現実的な家計管理のポイントを解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

大企業に就職した父、子ども3人を私立へ

首都圏在住、現在50歳の達也さん（仮名）は、大学卒業後に大企業に就職。入社当初より給与は、同世代と比較して多くもらっていました。自然と「欲しいものはすぐに買う」という生活を続けていたといいます。

26歳のとき、現在の妻である恵美子さん（仮名）と結婚し、3人の子宝にも恵まれました。息子たちがまだ幼いころは、それほどお金もかからず、家計にはゆとりがありました。息子たちが小学校に入ると学習塾に通わせ、中学からは私立を目指せるようにと教育費は惜しまず支出。その甲斐あって、息子たちはみな望みどおりの私立中学、私立高校へと進学することができました。

しかし、三男が中学に入学したころ、達也さんは恵美子さんから「貯蓄がまったくできていない」と相談を受けます。時には赤字となる月もあり、ボーナスで補填してトントンの状態。夫婦で話し合って、少しでも生活の足しになるようにと、恵美子さんもパートで働きはじめました。

家計の火の車が決定的になったのは、上の息子たちの大学進学です。長男は私立大学に進学したため多額の学費がかかり、次男は国立大学に合格したものの遠方だったため、家賃や生活費として毎月の仕送りが重くのしかかりました。この2人の進路によって、わずかに貯めた貯蓄はあっという間に底をついてしまったのです。

そんなある日のこと。三男が大学進学に向けて楽しそうにパンフレットを眺めていました。達也さんがふとその手元を覗き込むと、そこには「入学時費用200万円」という金額が記されていました。達也さんは、思わず慌てた様子でパンフレットを取り上げてしまったそうです。

長男は私立、次男は遠方の国立、三男は…

「えっ、どうしたの？」と驚く三男に対し、達也さんはついに重い口を開かざるを得ませんでした。

「お前が思っているほど、ウチは裕福じゃないんだ……」

そして、苦渋の決断として三男にこう頭を下げたのです。

「兄たちは私立や一人暮らしに行かせたが、もうウチにはお金がない。申し訳ないが、お前には自宅から通える国立大学に行ってほしい……」

幼いころから私立に通い、週末は家族で外食という恵まれた生活を当たり前のように享受してきた三男にとって、それは青天の霹靂でした。「えっ、ウチってお金ないの……？ 俺だけ近くの国立一択なの……？」と、憧れのキャンパスライフを夢見ていた三男は、あまりにも残酷な現実を前に、すっかり意気消沈してしまったのです。

若いうちからの生活習慣はすぐには変えられない

達也さんは、社会人として働きはじめた当初から欲しいものをすぐ買うような生活を送っていました。結婚してからも年々収入が増えていたため、不自由を感じることはありませんでした。一方の恵美子さんも、息子たちが幼いころは専業主婦としてママ友とのランチや趣味の習い事を楽しむなど、時間にもお金にもゆとりある日々を過ごしていたのです。

達也さんの毎月の手取りは約50万円、ボーナスを含めると年収は900万円に達していました。しかし、若いうちからの高い生活水準が抜けず、食事も家族そろって外食で済ますことも多かったため、食費や交際費などに月に20万円近く使ってしまうことも。さらに息子たちの塾代などの教育費が3人で月10万円、自宅でのサブスク契約なども重なって、達也さんの収入はほとんどその月のうちに使い切るような状態でした。

2025年の総務省の家計調査収支編をみてみましょう。年収900万円の二人以上世帯における平均的な消費支出は約35万円です。しかし、このデータは世帯人員が平均3.23人の場合です。達也さん一家のように5人家族となれば、当然支出はさらに膨らむでしょう。同調査の世帯人数別データによれば、3人世帯（約32.5万円）に比べて、5人世帯（約36.5万円）の支出は1割程度多くなっています。これを先ほどの年収900万円世帯の支出に当てはめると、平均でも月々39万円程度の支出になると推測できます。

もちろんデータはあくまで平均値であり、同じ年収でも生活水準が高ければ、その分支出は大きく跳ね上がります。一家はまさにその典型的なケースといえるでしょう。

「収入は増えるから大丈夫」の落とし穴とインフレの影響

今回の達也さんのケースに限らず、「年齢とともに給与が増えるからなんとかなるだろう」と楽観視してしまうのは、よくあることです。しかし、その裏で忘れてはならないのが、インフレーション（インフレ）による貨幣価値の減少です。

日本では長らく「失われた30年」と呼ばれ、物価上昇を意識しなくても生活できる時期が長く続きました。しかし、実際には少しずつインフレは押し寄せています。昨今の急激な物価上昇は異様に感じるかもしれませんが、本来、先進国のインフレ率は1〜2％程度が国の成長を考えると適正だと考えられています。額面の給与が増えても、物価がそれ以上に上がれば、実質的な家計の余裕は失われてしまうのです。

また、子どもが小さいうちは必要な支出が少なくても、成長するにつれて食費や光熱費、教育費などは確実に増大していきます。

家計改善の第一歩は「固定費の見直し」と「将来設計」

家計の改善を図る際、食費や日用品などの流動的な支出は意識すればすぐに減らすことができます。しかし、本当に手をつけるべきは、保険や通信費、各種サブスクリプションサービスなどの「固定費」です。これらは一度契約すると自動的に引き落とされるため、支払うことに慣れてしまいがちですが、見直すことで大きな節約効果を生むことが多くあります。

できれば若いうちから、日々の「使うお金」と将来のための「貯めるお金」を切り分けた家計管理を行うことが大切です。子どもが生まれた時点で、進学などにより大きな資金が必要となる時期はある程度予測できます。また、自分たちの老後を迎える時期も明確です。その人生の節目になってから慌てることがないよう、早いうちからライフプランを見据えた資金計画を立てておきましょう。

〈参考〉

総務省「家計調査 収支編」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20250&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330004&tclass3=000000330005&result_back=1&tclass4val=0

吉野 裕一

FP事務所MoneySmith

代表