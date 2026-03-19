【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字を考えてみよう！ 慣用句がヒント
普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、事情を知らされない疎外感を表す表現、アクティブな水上レジャー、ビジネス街の名前を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
□□のそと
□□っく
□□ばちょう
ヒント：自分だけが仲間外れにされたり、内情を教えられなかったりすることを指す慣用句は？
答えを見る
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▼解説
かやのそと（蚊帳の外）
かやっく（カヤック）
かやばちょう（茅場町）
自分だけ事情を知らされない「蚊帳の外（かやのそと）」、川や湖などで楽しむアウトドアスポーツ「カヤック（かやっく）」、そして歴史あるビジネス街「茅場町（かやばちょう）」。慣用句、アウトドア、地名という全く異なる文脈を持つ言葉たちが、「かや」という音によって丁寧につなぎ合わされました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、事情を知らされない疎外感を表す表現、アクティブな水上レジャー、ビジネス街の名前を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□っく
□□ばちょう
ヒント：自分だけが仲間外れにされたり、内情を教えられなかったりすることを指す慣用句は？
答えを見る
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正解：かや正解は「かや」でした。
▼解説
かやのそと（蚊帳の外）
かやっく（カヤック）
かやばちょう（茅場町）
自分だけ事情を知らされない「蚊帳の外（かやのそと）」、川や湖などで楽しむアウトドアスポーツ「カヤック（かやっく）」、そして歴史あるビジネス街「茅場町（かやばちょう）」。慣用句、アウトドア、地名という全く異なる文脈を持つ言葉たちが、「かや」という音によって丁寧につなぎ合わされました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)