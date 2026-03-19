キッコーマンの公式Xアカウントは3月18日、投稿を更新。Snow Man・目黒蓮さんの4パターンの「だけ旨顔」を公開しました。（サムネイル画像出典：キッコーマン公式Xより）

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キッコーマンの公式X（旧Twitter）アカウントは3月18日、投稿を更新。Snow Man・目黒蓮さんの4パターンの「だけ旨顔」を公開し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。

【画像】Snow Man・目黒蓮の4種カット

「最高の『だけ旨顔』」

同アカウントは「本日から #しぼりたて生しょうゆ の新CMが公開　目黒さんの色々な『だけ旨顔』に注目！　どのだけ旨顔メニューを一番食べたくなりますか？」とつづり、公式Webサイトのリンク画像を掲載。目黒さんの4パターンの「だけ旨顔」が写っていますが、どれもとてもいい笑顔で食欲をそそられます。また、ファンの間でも好評を博しているようです。

ファンからは「あ゛ーーずぎーーー」「待って？可愛すぎない？」「幸せ4コマすぎんだろ…」「めめちゃ百面相」「最高の『だけ旨顔』」「このお顔見るだけで1日幸せになれる」などの声が寄せられました。

新CM動画＆メイキング動画も公開

また、同日には目黒さんが出演する新CM動画とメイキング動画も公開。「目黒くんの食べっぷり最高」「もぐもぐめめ可愛い」「目黒くんの“だけ旨顔”は世界を救う」など、これらにも数多くの反響が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)