「幸せ4コマすぎんだろ…」Snow Man・目黒蓮、4種カットにファンもん絶！ 「待って？可愛すぎない？」
キッコーマンの公式X（旧Twitter）アカウントは3月18日、投稿を更新。Snow Man・目黒蓮さんの4パターンの「だけ旨顔」を公開し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。
【画像】Snow Man・目黒蓮の4種カット
ファンからは「あ゛ーーずぎーーー」「待って？可愛すぎない？」「幸せ4コマすぎんだろ…」「めめちゃ百面相」「最高の『だけ旨顔』」「このお顔見るだけで1日幸せになれる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】Snow Man・目黒蓮の4種カット
「最高の『だけ旨顔』」同アカウントは「本日から #しぼりたて生しょうゆ の新CMが公開 目黒さんの色々な『だけ旨顔』に注目！ どのだけ旨顔メニューを一番食べたくなりますか？」とつづり、公式Webサイトのリンク画像を掲載。目黒さんの4パターンの「だけ旨顔」が写っていますが、どれもとてもいい笑顔で食欲をそそられます。また、ファンの間でも好評を博しているようです。
新CM動画＆メイキング動画も公開また、同日には目黒さんが出演する新CM動画とメイキング動画も公開。「目黒くんの食べっぷり最高」「もぐもぐめめ可愛い」「目黒くんの“だけ旨顔”は世界を救う」など、これらにも数多くの反響が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)