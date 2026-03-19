日本代表に痛手。FC東京が長友佑都の右ハムストリング肉離れを発表。３月シリーズのメンバー入りは見送りの可能性
FC東京は３月19日、長友佑都の負傷状況を発表した。
現在39歳のDFは14日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節の水戸ホーリーホック戦（１−１/５PK６）で負傷。20分に相手のクリアボールに反応してスプリントするが、右足を気にしてピッチに座り込み、その後、担架に乗ってピッチを後にしていた。
クラブの公式サイトによると、チームドクターの診察の結果、右ハムストリングの肉離れと診断された。
日本代表は英国遠征を控えており、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦予定。長友のメンバー入りの可能性は低そうだ。
なお、加療期間は公表されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】【日本代表の英国遠征メンバー予想】“アジア最強DF”がついに復帰か！１年間招集なしの主力ＭＦも招集濃厚、サプライズはドイツ移籍の20歳！久保＆南野不在の２シャドーはどうなる？
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クラブの公式サイトによると、チームドクターの診察の結果、右ハムストリングの肉離れと診断された。
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なお、加療期間は公表されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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