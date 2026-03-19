右ハムストリングの肉離れと診断された長友。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　FC東京は３月19日、長友佑都の負傷状況を発表した。

　現在39歳のDFは14日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節の水戸ホーリーホック戦（１−１/５PK６）で負傷。20分に相手のクリアボールに反応してスプリントするが、右足を気にしてピッチに座り込み、その後、担架に乗ってピッチを後にしていた。

　クラブの公式サイトによると、チームドクターの診察の結果、右ハムストリングの肉離れと診断された。
 
　日本代表は英国遠征を控えており、28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦予定。長友のメンバー入りの可能性は低そうだ。

　なお、加療期間は公表されていない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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