富士急ハイランド、新エリア名は「サンエックス パラダイス」に決定 「リラックマ」たちのアトラクション＆レストランなどがオープン
富士急行は、富士急ハイランドにおいてサンエックスキャラクターの世界観を常設でたのしめる新エリアの名前を「サンエックス パラダイス」に決定し、今年夏にオープンする。合わせて、ロゴおよび新キービジュアルを初公開した。
【写真】ワクワクが止まらない！「サンエックス パラダイス」イメージ
「サンエックス パラダイス」は、広さ約6500平米のテーマエリアで、富士急ハイランド内のかつて「ミニ富士」と呼ばれた旧施設の跡地に誕生する。富士山を望む絶好のロケーションのもと、サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できるアトラクション、レストラン、ショップなどを展開する世界で唯一の屋外型テーマパーク。
今回公開する新キービジュアルでは、「サンエックス パラダイス」のオリジナル衣装をまとったキャラクターたちが遊園地のわくわく感と“癒し”が同居する新エリアで来場者を迎える様子を表現した。なお、エリア内には、「リラックマ」「すみっコぐらし」などの人気キャラクターをはじめ、さまざまなキャラクターが登場予定。
【写真】ワクワクが止まらない！「サンエックス パラダイス」イメージ
「サンエックス パラダイス」は、広さ約6500平米のテーマエリアで、富士急ハイランド内のかつて「ミニ富士」と呼ばれた旧施設の跡地に誕生する。富士山を望む絶好のロケーションのもと、サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できるアトラクション、レストラン、ショップなどを展開する世界で唯一の屋外型テーマパーク。
今回公開する新キービジュアルでは、「サンエックス パラダイス」のオリジナル衣装をまとったキャラクターたちが遊園地のわくわく感と“癒し”が同居する新エリアで来場者を迎える様子を表現した。なお、エリア内には、「リラックマ」「すみっコぐらし」などの人気キャラクターをはじめ、さまざまなキャラクターが登場予定。
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