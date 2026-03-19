第９８回センバツ高校野球大会の開会式が１９日、甲子園球場で行われ、北照（北海道）の手代森煌斗（きらと）主将（３年）が選手宣誓を務めた。

同校の選手宣誓は、２０１０年センバツに出場した元ヤクルト・西田明央氏以来１６年ぶり。北海道勢として初めて同一校による２度目の大役を終え、「練習通り言葉がすらすら出てきたので、いい選手宣誓になった。１００点です」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

宣誓文には、昨年まで同校のテクニカルアドバイザーを務め、直接指導を受けてきた西田氏と同じく「威風堂々」を盛り込んだ。１８日のリハーサルでは飛び飛びになる場面もあったが、本番では力強く言葉を発し、「（甲子園を）目指していても来れなかった選手、少年少女への思いを胸に言えたのでよかった。（西田氏には）感謝もそうなんですけど、これからも頑張りますと伝えたい。夏もぜひやりたいです」と笑みを浮かべていた。

出場３２チームでただ一人、選手宣誓に立候補。抽選で見事に大役を射止めた１７歳は「（緊張から）解放された。北照高校らしく一体感を持って全員で勝ちに行きたい」。第３日第３試合の専大松戸（千葉）戦で、１３年ぶりの白星も射止めてみせる。

全文は以下の通り。

宣誓 １６年前、この場所で私の高校の先輩が、選手宣誓をしました。その先輩の指導を受けてきた私は今、同じ場所で同じ役目を務めています。

夢は１人のものではなく、人から人へと受け継がれ、未来へとつながっていきます。

かつて高校球児だった者たちが世界の頂点を争う、その原点に甲子園があります。この夢の舞台を目指し、泥と汗にまみれながら歩んできた全ての高校球児の歩みが、野球王国・日本を作ってきました。

こうしてつながっていく私たちの夢が、平和の上に成り立ってることを忘れず、ともに戦ってくれてる仲間、ここまで育ててくれた家族、そして夢をつないでくれた先輩への感謝の気持ちを胸に今、この時、この日をいつまでも大切に忘れずに、威風堂々戦い抜き、次の世代の夢となることを誓います。

令和８年３月１９日

選手代表

北照高等学校野球部主将

手代森煌斗