新玉ねぎの血液サラサラ作り置き『漬け玉ねぎ』腸活パワーを逃さない食べ方アレンジも

春が旬の新玉ねぎ。甘くてみずみずしいおいしさが魅力ですが、じつは栄養もたっぷり。血液サラサラ効果や腸内環境を整える働きなど、体にうれしい成分が豊富に含まれています。

なかでもおすすめなのが「生で食べる」こと。今回は、新玉ねぎの栄養を手軽にとれる「漬け玉ねぎ」の作り置きと、そのアレンジレシピをご紹介します。

新玉ねぎが体にうれしい理由

もともと玉ねぎには血液サラサラ効果の硫化アリル、腸内環境を整えるフラクトオリゴ糖、抗酸化作用で老化を防ぐケルセチン、高血圧やむくみ対策のカリウムなどの成分が豊富に含まれ、疲労回復、生活習慣病予防、免疫力アップなどが期待できます。しかし、なかでも数々の効果を持つ硫化アリルは、水にさらすと流れ出てしまう性質が……。

そこで、この悩ましい問題を解消してくれるのが新玉ねぎ！ 一般的な玉ねぎに比べて、水分量が多くて辛みが少なく、水にさらさなくても生食しやすいため、栄養素を逃がさずキャッチ。

また、硫化アリルは加熱すると胃の粘膜を保護して、血流をよくする成分に変化するので、溶け出た玉ねぎの栄養もまるごといただけるスープにするのもおすすめ。旬の新玉ねぎは、おいしさも栄養価も格別というわけです。

ここからは、作り置きできる「漬け玉ねぎ」とアレンジレシピをご紹介します！

『漬け玉ねぎ』のレシピ

漬けたてはシャキシャキ、時間がたつととろりとした食感が楽しめます。焼いた鮭に、しゃぶしゃぶ肉に、スライスしたアボカドに、冷ややっこに。かけるだけでうまみと栄養満点の春の副菜のでき上がり。

材料（作りやすい分量）と作り方

清潔な耐熱の保存容器にみりん小さじ4を入れ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で1分ほど加熱する。赤唐辛子の輪切り1/2本分、砂糖大さじ1、酢、しょうゆ各大 さじ5を加え、砂糖が溶けるまで混ぜる。 新玉ねぎ2個（約400ɡ）は縦半分に切って縦に薄切りにし、保存容器に加えて混ぜる。15分以上おく。

保存期間

冷蔵で約4日。

『蒸し鶏の漬け玉ねぎのせ』のレシピ

新玉ねぎの甘みとうまみたっぷりの甘酢しょうゆ味で、レンチン蒸し鶏がごちそうに。玉ねぎがたんぱく質の消化を助け、吸収率を高めます！

材料（2〜3人分）

「漬け玉ねぎ」（漬け汁ごと・上記参照）……1/3量

鶏胸肉（大）……1枚（約300g）

青じその葉のせん切り……3枚分

塩……小さじ1/3

酒……大さじ1

作り方

（1）鶏肉は両面にフォークを数カ所刺して穴をあけ、耐熱皿にのせて塩をふる。酒をまぶし、皮目を下にしてふんわりとラップをかけ、15分ほどおく。

（2）電子レンジ（600W）で2分ほど加熱する。裏返して再びラップをかけ、さらに2分ほど加熱する。取り出してそのままおき、粗熱が取れたら薄切りにして器に盛る。漬け玉ねぎを漬け汁とともにかけ、青じそを散らす。

生で味わえば、新玉ねぎのおいしさも栄養も余すことなく楽しめます。肉や魚に添えてもよく合う「漬け玉ねぎ」を仕込んで、毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）