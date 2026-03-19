１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７８銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円００銭強のドル高・円安で推移している。



１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８６銭前後と前日に比べ８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に行った記者会見で、「インフレ面での進展がなければ利下げはないだろう」と述べたことなどを受け、一時１５９円９０銭と約１年８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



ＦＲＢの早期追加利下げ観測が後退するなか、この日の東京市場のドル円相場も堅調な展開となっている。ただ、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感から一段のドル買い・円売りには慎重姿勢。きょうは日銀金融政策決定会合の結果が公表されるほか、夕方には植田和男総裁の記者会見が予定されていることから積極的には動きにくい面もあり、１５９円台後半で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４７４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円３４銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS