高見サイが軟調相場のなかしっかり、２６年３月期配当予想を増額修正

高見沢サイバネティックス<6424.T>が軟調相場のなかしっかりとなっている。１８日の取引終了後に２６年３月期の期末一括配当予想について、従来予想の２０円から２３円へ引き上げたことが好材料視されている。前期実績（２０円）に対しては３円の増配となる。



また、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を変更すると発表した。現行制度では毎年３月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に保有株数５００株未満でＱＵＯカード１０００円分、５００株以上で同２０００円分を提供していたが、変更後は１００株以上を保有する株主を対象に保有株数５００株未満でＱＵＯカード１０００円分、５００株以上で同２０００円分を提供することから、実質拡充されることが好感されている。



同時に連結業績予想の下方修正も発表した。売上高を１４５億４０００万円から１２８億円（前期比１６．８％減）へ、営業利益を８億８０００万円から５億７０００万円（同５８．５％減）へ、純利益を８億７０００万円から４億７５００万円（同５２．５％減）へ引き下げた。交通システム機器部門で自動券売機などの出改札機器の売り上げが減少したことに加えて、メカトロ機器部門で海外向け硬貨処理装置などの大型案件が来期以降へ繰り延べになったことが響く。また、人材の維持・確保を目的としたベースアップの実施や、来期以降に計画されている事業展開を見据えた投資なども利益を圧迫する。



出所：MINKABU PRESS