「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス<9147.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



１９日の東京市場で、ＮＸＨＤは小幅続落。原油高に伴う燃料費の上昇が懸念されているもよう。また、２月２５日に昨年来高値３８９８円をつけたあとの調整が続いていることも売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、２６年１２月期通期の連結業績予想は、売上収益が前期比４．９％増の２兆７０００億円、営業利益は同９４．２％増の１０００億円が見込まれている。



出所：MINKABU PRESS