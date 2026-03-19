ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A.T>がしっかり。この日、法務オートメーション「ＯＬＧＡ（オルガ）」がグローバル刃物メーカーの貝印（東京都千代田区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ＯＬＧＡ」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービス。貝印では、月間８０～１００件にのぼる契約審査や法律相談をメールや電話で受け、Ｅｘｃｅｌの管理台帳へ手入力し、共有ドライブでファイルを管理していたが、契約書ひな形の大幅改訂に伴う巻き直し業務が発生した際に、件数の急増により従来の手法では管理が困難な状況に直面していた。今回の採用では、事業部門の負担がゼロであることや、案件全体の俯瞰性などが評価され採用に至ったとしている。



出所：MINKABU PRESS