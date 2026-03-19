　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦2日目が18日に行われ、準々決勝に進出する8チームが出そろった。

　バイエルンはアタランタを4-1で撃破し、2試合合計10-2と圧勝。DF伊藤洋輝は後半38分に途中出場した。ニューカッスルとの第1戦を1-1で終えていたバルセロナは、第2戦で7-2と攻撃が爆発。合計スコア8-3で突破を決めた。

　リバプールはガラタサライとの第1戦を0-1で落としたが、第2戦で4-0の大勝。2戦合計4-1で逆転勝利を飾った。アトレティコ・マドリーはトッテナムとの第2戦を2-3で終えたものの、5-2だった第1戦のアドバンテージを生かし、2試合合計7-5で勝ち抜けを果たしている。

　この結果、準々決勝の対戦カードは昨季王者パリSG対リバプール、レアル・マドリー対バイエルン、バルセロナ対アトレティコ・マドリー、スポルティング対アーセナルに決定。第1戦は4月7日と4月8日、第2戦は4月14日と4月15日に開催される。

以下、18日の試合結果

【決勝トーナメント1回戦】

[第2戦]

3月18日(水)

バルセロナ 7-2 ニューカッスル

※2戦合計8-3でバルセロナが勝利

トッテナム 3-2 A・マドリー

※2戦合計7-5でA・マドリーが勝利

リバプール 4-0 ガラタサライ

※2戦合計4-1でリバプールが勝利

バイエルン 4-1 アタランタ

※2戦合計10-2でバイエルンが勝利