昨季WEリーグMVPがアメリカ挑戦! なでしこ山本柚月の移籍先が決定「誰よりも巧くなるために努力を」
日テレ・東京ベレーザは19日、日本女子代表(なでしこジャパン)FW山本柚月(23)の移籍先が、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ(NWSL/アメリカ女子1部)のデンバー・サミットFCに決定したと発表した。
山本はアカデミー時代から東京NBでプレーし、2021年にトップチームへ昇格。昨季はWEリーグ初優勝の立役者となり、最優秀選手賞(MVP)を受賞した。
また、各年代の日本女子代表を経験し、昨年5月にA代表デビュー。現在オーストラリアで開催中の女子アジアカップで初得点を記録した。なでしこジャパンは18日の準決勝で韓国を下し、2大会ぶり3度目のアジア制覇に王手をかけている。
山本は先月10日に海外移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することが報告されていた。
クラブ公式サイトを通じ、「移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します」と決意。「(アカデミー時代を含めて)約10年間、本当にありがとうございました」と感謝を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW山本柚月
(やまもと・ゆづき)
■生年月日
2002年9月1日(23歳)
■出身地
岐阜県美濃市
■身長/体重
165cm/55kg
■経歴
JFC掛川-NPO FCパーシモン-日テレ・東京ヴェルディメニーナ-日テレ・東京ヴェルディベレーザ
■出場歴
リーグ:86試合19得点
リーグカップ:14試合2得点
皇后杯:17試合8得点
■代表歴
2017年:U-16日本女子代表 AFC U-16女子選手権タイ2017
2018年:U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップウルグアイ2018
2022年:U-20日本女子代表 FIFA U-20女子ワールドカップ コスタリカ2022
2023年:日本女子代表 第19回アジア競技大会(2022/杭州)
2025年:日本女子代表 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国
2026年:日本女子代表 AFC女子アジアカップオーストラリア2026
日本女子代表:7試合1得点 ※2026年3月17日現在
■コメント
「このたび、チームを離れ、海外に挑戦する決断をしました。
育成の頃から約10年間、このクラブでお世話になりました。選手としても、いち人間としても、本当にいろんなことを教わり、育ててもらいました。
このクラブでは、自分よりもうまい選手と何度も出会い、そのたびに悔しさや挫折を感じてきました。メニーナでは、確実な技術と、自分の弱さに直面したときにしっかりと向き合うこと、そしてそれを乗り越えることを学びました。ベレーザでは、個でも戦える自分の武器を増やし磨くこと、そしてチームで勝つことの難しさを学びました。そのほかにも、たくさんの学びや刺激、出会いのある環境の中で、自分を成長させてもらえた場所だと思っています。
移籍を考えるようになったきっかけはさまざまありますが、大きく二つあります。
まず一つは、常に自分より強い、速いといった強度の高い選手たちとプレーする中で、そこでも戦える強度と、その強度の中で発揮できる技術をもっと磨かなければいけないと感じたことです。
もう一つは、サッカー選手としてではなく、ひとりの人としての成長です。同世代の友達が社会人になって環境が変わる中で、慣れ親しんだクラブや、どこに行っても支えのある環境でこれからもサッカーを続けていく生活に、少し焦りを感じました。もちろん、日本にいてもできることはあるとは思いますが、自分は環境を無理やり変えないと現状に甘えてしまうと感じたのも正直な気持ちです。まだ若いと言われるうちに、言語も暮らしも違う、あたらしい環境に身を置き、変化のなかでも自分で生活できるようにしたいと思いました。
これまでどんなときも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。ファンミーティングで挨拶をさせてもらったとき、シーズンの途中にチームを離れるにも関わらず、皆さんが温かい声をかけて送り出してくれたことが、とても嬉しかったです。情けない試合をしてしまったときも変わらず応援し続けてくれたファン・サポーターの皆さん、いちばん早くから準備していちばん遅くまで片付けをしてくださるクラブ関係者の皆さん、ベレーザを支えてくださるスポンサーの皆さんと、去年優勝を共に喜び合えたことも、自分にとって大切な思い出です。
移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します。
どこにいても、活躍を届けられるように。約10年間、本当にありがとうございました。」
山本はアカデミー時代から東京NBでプレーし、2021年にトップチームへ昇格。昨季はWEリーグ初優勝の立役者となり、最優秀選手賞(MVP)を受賞した。
また、各年代の日本女子代表を経験し、昨年5月にA代表デビュー。現在オーストラリアで開催中の女子アジアカップで初得点を記録した。なでしこジャパンは18日の準決勝で韓国を下し、2大会ぶり3度目のアジア制覇に王手をかけている。
クラブ公式サイトを通じ、「移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します」と決意。「(アカデミー時代を含めて)約10年間、本当にありがとうございました」と感謝を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW山本柚月
(やまもと・ゆづき)
■生年月日
2002年9月1日(23歳)
■出身地
岐阜県美濃市
■身長/体重
165cm/55kg
■経歴
JFC掛川-NPO FCパーシモン-日テレ・東京ヴェルディメニーナ-日テレ・東京ヴェルディベレーザ
■出場歴
リーグ:86試合19得点
リーグカップ:14試合2得点
皇后杯:17試合8得点
■代表歴
2017年:U-16日本女子代表 AFC U-16女子選手権タイ2017
2018年:U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップウルグアイ2018
2022年:U-20日本女子代表 FIFA U-20女子ワールドカップ コスタリカ2022
2023年:日本女子代表 第19回アジア競技大会(2022/杭州)
2025年:日本女子代表 東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会 韓国
2026年:日本女子代表 AFC女子アジアカップオーストラリア2026
日本女子代表:7試合1得点 ※2026年3月17日現在
■コメント
「このたび、チームを離れ、海外に挑戦する決断をしました。
育成の頃から約10年間、このクラブでお世話になりました。選手としても、いち人間としても、本当にいろんなことを教わり、育ててもらいました。
このクラブでは、自分よりもうまい選手と何度も出会い、そのたびに悔しさや挫折を感じてきました。メニーナでは、確実な技術と、自分の弱さに直面したときにしっかりと向き合うこと、そしてそれを乗り越えることを学びました。ベレーザでは、個でも戦える自分の武器を増やし磨くこと、そしてチームで勝つことの難しさを学びました。そのほかにも、たくさんの学びや刺激、出会いのある環境の中で、自分を成長させてもらえた場所だと思っています。
移籍を考えるようになったきっかけはさまざまありますが、大きく二つあります。
まず一つは、常に自分より強い、速いといった強度の高い選手たちとプレーする中で、そこでも戦える強度と、その強度の中で発揮できる技術をもっと磨かなければいけないと感じたことです。
もう一つは、サッカー選手としてではなく、ひとりの人としての成長です。同世代の友達が社会人になって環境が変わる中で、慣れ親しんだクラブや、どこに行っても支えのある環境でこれからもサッカーを続けていく生活に、少し焦りを感じました。もちろん、日本にいてもできることはあるとは思いますが、自分は環境を無理やり変えないと現状に甘えてしまうと感じたのも正直な気持ちです。まだ若いと言われるうちに、言語も暮らしも違う、あたらしい環境に身を置き、変化のなかでも自分で生活できるようにしたいと思いました。
これまでどんなときも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。ファンミーティングで挨拶をさせてもらったとき、シーズンの途中にチームを離れるにも関わらず、皆さんが温かい声をかけて送り出してくれたことが、とても嬉しかったです。情けない試合をしてしまったときも変わらず応援し続けてくれたファン・サポーターの皆さん、いちばん早くから準備していちばん遅くまで片付けをしてくださるクラブ関係者の皆さん、ベレーザを支えてくださるスポンサーの皆さんと、去年優勝を共に喜び合えたことも、自分にとって大切な思い出です。
移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します。
どこにいても、活躍を届けられるように。約10年間、本当にありがとうございました。」