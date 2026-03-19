“韓国のイチロー”と日韓対決も。大谷翔平が圧巻無失点投球　オープン戦初登板で最速161km

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がオープン戦で初登板し、無失点の好投を披露した。

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大谷は3月19日（日本時間）に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦で先発登板し、4.1回を投げて1被安打、2四球、4奪三振、無失点を記録した。

1回表、ジャイアンツ先頭打者の“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフを中飛に打ち取った大谷は、続くパトリック・ベイリーを遊ゴロ、マット・チャップマンを左飛に仕留め、鮮やかな三者凡退で試合をスタートさせた。

2回には先頭のエリオット・ラモスに二塁打を許したものの、ウィリー・アダメスを空振り三振に仕留め、ヘラルド・エンカーナシオンを中飛に打ち取った。続くウィル・ブレナンも空振り三振に退け、無失点でピンチを切り抜けた。

3回は先頭のルイス・マトスに死球を与えて出塁。クリスチャン・コスを中飛に打ち取った後、イ・ジョンフに四球を与えて一死一、二塁のピンチを招いた。ただ後続のベイリーを三振に奪い、チャップマンも遊ゴロに打ち取り、失点することなくこの回を終えた。

4回はラモスを三振に仕留め、アダメスには四球を許したものの、エンカーナシオンを3-6-3の併殺打に打ち取り、大崩れもなくマウンドを降りた。5回にも登板した大谷は先頭のブレナンを二ゴロに打ち取り、直後に交代となった。試合はドジャースが5-1で勝利した。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

オープン戦初登板で61球を投げた大谷は、ストレート（19球）、スプリット（13球）、シンカー（10球）、スイーパー（9球）、カーブ（7球）、スライダー（3球）を投げ分けた。ストレートの最高球速は99.9マイル（約160.8km）を計測した。

大谷は昨シーズン、肘の手術と肩の負傷から復帰し、二刀流を再開した。打者としては158試合に出場し、打率0.282（611打数172安打）、55本塁打、102打点、146得点、20盗塁、OPS（出塁率+長打率）1.014を記録。投手としては14試合（47回）に登板し、1勝1敗、防御率2.87という成績を残した。

2026年シーズンは1年通して二刀流として戦い抜く予定だ。

（記事提供＝OSEN）