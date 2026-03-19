INI4人が『FRaU MOOK JAXURY』に登場！ハイジュエリーは「その人の“ほんもの”を引き出してくれるお守りのような存在」（西洸人）

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INIの後藤威尊、許豊凡、田島将吾、西洸人が、『FRaU MOOK JAXURY 2026』（3月31日発売）に登場。

そのビジュアルが先行して特別公開された。

■後藤威尊・許豊凡・田島将吾・西洸人が登場！先行カット公開

INIのメンバー4人が、JAXURY（ジャクシュアリー）特集号に登場する。

JAXURYとは、日本のほんもの、輝きあるラグジュアリーを意味する言葉。今回メンバーたちは、世界的に評価の高い日本発のほんもの、ラグジュアリーなブランドとそれぞれセッション。そのうち一枚だけビジュアルが先行して特別公開された。

西洸人は、世界的にも人気のハイジュエリーMIO HARUTAKA（ミオハルタカ）をまとった。

「つける人に寄り添い、その人の“ほんもの”を引き出してくれるお守りのような存在だと感じました。繊細で大胆なデザインに日本の職人気質と丁寧さ、品の良さを感じます。これに見合う大人になっていきたいと、身が引き締まる思いです」と語る姿に、話を聞く編集部スタッフも清々しい気持ちに。撮影あとも興味深々に、特にブレスレットに心惹かれた様子。

「西さんにとっての“ほんもの”とは？」の質問には、誰もが納得する、とても本質的な言葉とその理由を、ズバリ、さりげなく口にした。

「僕にとっての“ほんもの”とは“ありのまま”であること。外側からの影響に合わせようとしたり、のみこまれてしまったりすると、何が本当の自分かわからなくなる。強い意志を持って、恥ずかしがらずに自分を表現していくことが大切なのかな、と思います」と語る西洸人。

後藤威尊、許豊凡、田島将吾のJAXURYブランドとのセッションビジュアルも、今まで見たことのないもの。そして、それぞれの言葉も、西と同様、メンバーそれぞれの、新鮮で深い魅力にあふれています。どのメンバーも本当によくものを観察し、感じ、日々考えを深めている…とスタッフ一同驚いていた。

誰と誰が並んでいるのか？ どんなジャンルの「ほんもの」とセッションしているのか？ 想像を超える逸品、その「感動体験」を味わおう。

■書籍情報

2026.03.31 ON SALE

『FRaU MOOK JAXURY 2026』

■リリース情報

2026.03.17 ON SALE

HIROMU（INI）

DIGITAL SINGLE「またどこかで」

2026.03.17 ON SALE

HIROTO（INI）

DIGITAL SINGLE「CRUISING」

2026.03.17 ON SALE

HIROTO（INI）

DIGITAL SINGLE「ONLY YOU」

2026.03.17 ON SALE

HIROTO（INI）

DIGITAL SINGLE「ROLLER COASTER」

2026.04.22 ON SALE

INI

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

FRaU 公式サイト

https://gendai.ismedia.jp/frau

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

■【画像】『FRaU MOOK JAXURY 2026』表紙