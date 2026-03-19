5月４日「スター・ウォーズの日」横浜スタジアムでイベント開催 オリジナルグッズの販売も予定
世界的な人気を誇るSFシリーズ「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめる特別イベントが、5月4日に神奈川・横浜スタジアムで行われるプロ野球・横浜DeNAベイスターズ×広島東洋カープ戦で開催されることが決定した。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
「スター・ウォーズ」シリーズの名台詞「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなみ、5月4日（May the 4th）は世界中のファンが作品文化を祝う「スター・ウォーズの日」として親しまれている。今年はさらに、約7年ぶりとなる劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を5月22日に控えており、これらを記念した球場イベントとなる。
当日はセレモニアルピッチをはじめ、球場ビジョンでの特別映像の上映や劇中音楽を使用した演出など、「スター・ウォーズ」の銀河を体感できる多彩な企画を予定。観戦とともに作品の世界観を楽しめる特別な一日となりそうだ。
さらに、イベント限定のオリジナルグッズの販売も予定されている。詳細や追加情報は今後順次発表される。
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、帝国崩壊後の混乱する銀河を舞台に、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、フォースの力を秘めたグローグーが共に旅を続けながら絆を深め、壮大な冒険と驚くべき運命へと踏み出していく物語。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
「スター・ウォーズ」シリーズの名台詞「May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを）」にちなみ、5月4日（May the 4th）は世界中のファンが作品文化を祝う「スター・ウォーズの日」として親しまれている。今年はさらに、約7年ぶりとなる劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を5月22日に控えており、これらを記念した球場イベントとなる。
さらに、イベント限定のオリジナルグッズの販売も予定されている。詳細や追加情報は今後順次発表される。
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、帝国崩壊後の混乱する銀河を舞台に、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、フォースの力を秘めたグローグーが共に旅を続けながら絆を深め、壮大な冒険と驚くべき運命へと踏み出していく物語。