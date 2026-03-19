サッカー女子のＷＥリーグ、日テレ東京Ｖは１９日、日本代表ＦＷ山本柚月（２３）が米女子プロリーグＮＷＳＬでコロラド州デンバーを本拠地とするサミットに移籍すると発表した。サミットによると、２０２７年までの２年契約で２８年は双方に選択権がある。

山本は昨季リーグ優勝したチームで２２試合８得点をマークしてＭＶＰを受賞し、今季もここまで１２試合で１得点。現在はなでしこジャパンの一員としてアジア杯に参加しており、大会後に新天地に合流する見通しとなっている。

クラブを通して、山本は「育成の頃から約１０年間、このクラブでお世話になりました。選手としても、いち人間としても、本当にいろんなことを教わり、育ててもらいました。

このクラブでは、自分よりもうまい選手と何度も出会い、そのたびに悔しさや挫折を感じてきました。メニーナでは、確実な技術と、自分の弱さに直面したときにしっかりと向き合うこと、そしてそれを乗り越えることを学びました。ベレーザでは、個でも戦える自分の武器を増やし磨くこと、そしてチームで勝つことの難しさを学びました。そのほかにも、たくさんの学びや刺激、出会いのある環境の中で、自分を成長させてもらえた場所だと思っています。

移籍を考えるようになったきっかけはさまざまありますが、大きく二つあります。

まず一つは、常に自分より強い、速いといった強度の高い選手たちとプレーする中で、そこでも戦える強度と、その強度の中で発揮できる技術をもっと磨かなければいけないと感じたことです。

もう一つは、サッカー選手としてではなく、ひとりの人としての成長です。同世代の友達が社会人になって環境が変わる中で、慣れ親しんだクラブや、どこに行っても支えのある環境でこれからもサッカーを続けていく生活に、少し焦りを感じました。もちろん、日本にいてもできることはあるとは思いますが、自分は環境を無理やり変えないと現状に甘えてしまうと感じたのも正直な気持ちです。まだ若いと言われるうちに、言語も暮らしも違う、あたらしい環境に身を置き、変化のなかでも自分で生活できるようにしたいと思いました。

これまでどんなときも応援してくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。ファンミーティングで挨拶をさせてもらったとき、シーズンの途中にチームを離れるにも関わらず、皆さんが温かい声をかけて送り出してくれたことが、とても嬉しかったです。情けない試合をしてしまったときも変わらず応援し続けてくれたファン・サポーターの皆さん、いちばん早くから準備していちばん遅くまで片付けをしてくださるクラブ関係者の皆さん、ベレーザを支えてくださるスポンサーの皆さんと、去年優勝を共に喜び合えたことも、自分にとって大切な思い出です。

移籍先でも、誰よりも巧くなるために努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります。そして、ひとりの女性としてもしなやかに美しくなれるように精進します。

どこにいても、活躍を届けられるように。約１０年間、本当にありがとうございました」とコメントした。