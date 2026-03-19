元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が１９日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。ドジャースの日本人投手の今季について大胆予想した。

大谷翔平投手（３１）は１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回３分の１で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマークした。

さらに番組では同僚の山本由伸投手（２７）が２６日（同２７日）の開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発することを紹介した。

コメンテーターの高橋茂雄は「大谷選手と山本選手がサイ・ヤング賞を争うみたいなこともあるんですか？佐々木朗希選手もいますし」と質問。五十嵐氏は「可能性はあると思います」と即答した。

そして「予想はあまり好きじゃないのですが」と前置きしつつ、今季の投手としての勝利数を大谷は１３勝、山本は１５勝、佐々木は１０勝とし「上回ってほしい気持ちで書きました。大谷選手は二刀流があるので投手としては山本選手ほど試合数は投げられないんじゃないかなと思うので、勝ち数は１３にした」と説明した。

ＭＣの山里亮太は「サイ・ヤング賞をとるには、この数字は基準を超えているのですか？」と質問。五十嵐氏は「実はサイ・ヤング賞をとるには明確な規定がない。なので勝ち星が多ければ多いほどサイ・ヤング賞になれるかと言ったらそういうわけではない。先発投手だったら防御率だとか三振数とかがある。試合をどれだけ支配したかという、そこが大事なので」と解説した。