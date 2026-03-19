双子出産の中川翔子「手が8本ほしい」ワンオペ育児ショット公開「双子育児のリアル」「本当に尊敬しかない」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/19】歌手でタレントの中川翔子が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。ワンオペ育児風景を投稿した。
【写真】40歳タレント「双子育児のリアル」おもちゃズラリ子ども部屋でワンオペ育児する様子
中川は「ワンオペなう」とつづり、1人で双子をみる育児中のショットを公開。「双子を抱っこするためには手が8本ほしいぞい」とつづり、次男は床で転がりながら遊んでいて、長男は中川が抱っこ紐で抱っこしているショットを披露している。
この投稿にファンからは「1人でも大変なのに双子ちゃんは壮絶」「本当に尊敬しかない」「成長早すぎる」「双子育児のリアル」などといった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳タレント「双子育児のリアル」おもちゃズラリ子ども部屋でワンオペ育児する様子
◆中川翔子「ワンオペ」育児ショット公開
中川は「ワンオペなう」とつづり、1人で双子をみる育児中のショットを公開。「双子を抱っこするためには手が8本ほしいぞい」とつづり、次男は床で転がりながら遊んでいて、長男は中川が抱っこ紐で抱っこしているショットを披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「1人でも大変なのに双子ちゃんは壮絶」「本当に尊敬しかない」「成長早すぎる」「双子育児のリアル」などといった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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