日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１９日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）がオープン戦に先発登板したことを報じた。

大谷は１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回３分の１で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板した。最速は９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマークした。

前日にはベネズエラの初優勝でＷＢＣが閉幕したばかりとあり、コメンテーターを務める清原和博氏の元妻でモデルの亜希は「（ＷＢＣが）終わったばかりで、まだ切り替えられない。こっちがついていけない」と発言。高橋茂雄は「見る側は切り替えてないのに大谷選手はもうドジャースで投げてる」と苦笑い。

ＭＣの山里亮太が「出ましたね、１６１キロですか」と紹介すると、スタジオ出演した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏は「かなり良さそうです。ＷＢＣ期間中も投手としての調整はしていたんですが、ここまできっちり調整して結果を残すというのはさすがだなと思いました」と脱帽していた。