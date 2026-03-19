はしかに感染した患者が、他の人に感染させる可能性がある期間に福岡市で施設を利用し、不特定多数の人と接触した可能性があることが分かりました。



鹿児島市の発表によりますと、3月16日に鹿児島市保健所管内ではしか発生の届け出があり、この患者が他の人に感染させる可能性がある期間に、不特定多数の人が利用する施設を利用していたことが分かったということです。



はしかの症状は

はしかは感染後、10日～12日間の潜伏期の後、発熱や咳などの症状で発症します。





施設と日時を詳しく

38度前後の発熱が2日～4日間続き、倦怠感、咳、鼻水、くしゃみ、結膜炎の症状が出て次第に強くなります。口の中の粘膜に1ミリ程度のコプリック斑と呼ばれる白い小さな斑点が出現し、出現後2日目を過ぎるころまでに消えるということです。コプリック斑出現後、体温はいったん下がりますが、再び高熱が出るとともに赤い発疹が出現し、全身に広がります。発疹出現後、3日～4日で回復に向かい、合併症がない限り、7日～10日後には主な症状は回復しますが、免疫力が低下するため、しばらくは他の感染症にかかると重症になりやすいとされています。

患者が利用し、不特定多数の人と接触した可能性がある施設と日時は次の通りです。



【3月14日（土）】

■マリンメッセ福岡

正午～午後0時半ごろ・午後5時～午後8時ごろ



■ゆめタウン博多

午後0時半～午後2時ごろ



■ベッセルホテル福岡貝塚

午後3時15分～午後4時半ごろ・午後9時半～翌日午前9時ごろ



■まいどおおきに食堂福岡貝塚食堂

午後9時～午後9時半ごろ



【3月15日（日）】

■基山パーキングエリア（下り）

午前10時～午前10時10分ごろ



上記の日時にこれらの施設を利用した人は、利用後21日間は発症の可能性を考慮して、健康状態に注意するよう呼びかけています。



現在はこれらの施設を利用しても感染の心配はありません。



はしかを疑う症状は発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血などで、症状が出た場合は必ず事前に医療機関へ連絡の上、受診してほしいとしています。受診の際はマスクを着用し、公共交通機関の利用を控えるよう呼びかけています。

感染経路は

はしかの感染経路には、空気感染（飛沫核感染）、飛沫感染、接触感染などがあります。



感染力は極めて強く、はしかの免疫を持たない人が感染すると、ほぼ100パーセントの確率で症状が現われ一度感染して発症すると生涯免疫が持続すると言われています。



手洗いやマスクのみでの予防はできませんが、ワクチンを1回接種することで、95パーセントの人が免疫がつくと言われています。確実な免疫を得るためには、99パーセント以上の人が免疫がつくと言われる2回の接種が望ましいとされています。



はしかのワクチン接種は「1歳児」と「小学校入学前」が定期接種の対象となっています。

全国で感染確認

福岡県内では2月に、1人のはしかの感染が確認されています。



全国では3月8日までに100人の感染が確認されていていて、去年の同じ時期と比べておよそ5倍に増えています。