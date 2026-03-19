宇都宮環状道路「宮環」と東北自動車道の鹿沼インターチェンジを最短で結ぶ、有料の宇都宮鹿沼道路「さつきロード」が、３０年の料金徴収期間を満了して１８日、無料化されました。

「さつきロード」は、宇都宮市南部と鹿沼インター周辺の交通需要の増大に対応するため、特に整備が急がれた１．６キロの区間を有料道路として１９９６年に開通しました。

もともと料金徴収期間は３０年で、昨年度の１日あたりの通行台数は、見込んでいた平均９５６６台に対し、平均１３８１台となっていました。

１７日行われた管理者変更の引継ぎ式で、県道路公社の鈴木英樹理事長は「今後も地域の交通を支える重要な路線として、多くの皆様に利用されることを願う」とあいさつしました。

（飯島誠キャスターリポート）「３０年の料金徴収期間を終えたさつきロード、午前８時過ぎ（＝通勤時間帯）ですが、見た目にも交通量は多いと感じます」

朝の通勤時間帯、鹿沼インターに近い鹿沼工業団地方面に向かう車が多く通行していきます。「有料道路」という表示板の撤去はこれからで、いつも通り料金所で停止しようとする車も。これまでは普通車１６０円、大型車は２６０円、自転車など軽車両も２０円の通行料金を支払っていました。

（自転車で通行していた人）「これまでは回数券で支払っていたが、無料化されて便利になると思う。車の通行量は前の日よりも多いと感じます」

県道路公社が管理する有料道路は、２０２０年に日塩有料道路、２０２２年に鬼怒川有料道路がそれぞれ無料化されました。一方で日光宇都宮道路は、大規模な修繕費用などの財源確保のため、４月１日から料金を値上げし、徴収期間も２６年９カ月延長して２０６１年２月までとなることが、今年１月に決まっています。