松嶋菜々子が主演を務めた1月期ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）は、惜しまれながら3月5日に最終回を迎えた。

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ここで特筆すべきは、米倉涼子主演の『ドクターX〜外科医・大門未知子』、天海祐希主演の『緊急取調室』、沢口靖子主演の『科捜研の女』など、テレビ朝日で長年放送されてきた女性主人公のシリーズ超大作が2024年から今年にかけて次々と完結していること。そのため、本作がテレビ朝日の新たな看板作品として今後はシリーズ化や映画化されていくのではないかという声もある。



『おコメの女』公式Instagramより

「テレビ朝日らしい」新たな女性主人公の誕生

たぐいまれな情報収集能力と調査スキルで職員1人につき年数億円もの隠し所得を見つけるというエリート集団、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）。その中に新設された架空の部署「複雑国税事案処理室」（通称：ザッコク）が、この物語の舞台である。

松嶋演じるザッコクの創設者・米田正子と、彼女のもとに集った調査官たちが、高齢者から資金を騙し取る年金アドバイザー、美容整形クリニックと共謀して荒稼ぎするカリスマ教祖、自らの知識を悪用して多くの政治家たちの裏金作りを担っている税理士といった悪徳脱税者を成敗していく本作。一話完結型の勧善懲悪ドラマであり、単純明快なストーリー展開と痛快さが魅力だ。

一見するとお堅いテーマだが、個性豊かな登場人物たちの軽快なかけ合いでしっかりと“抜け”を作っており、観る人を選ばない。あまり馴染みのない専門職のお仕事事情をリアルに描きながら、ポップなエンターテインメントに仕上げてきたテレビ朝日らしい作品と言えるだろう。

松嶋のほか、佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、大地真央といった幅広い層に刺さる豪華俳優陣をメインキャストに据えていることからも、少なからず局が力を入れている作品であることは間違いない。

「視聴者に嫌われない」松嶋菜々子の強み

そんな『おコメの女』の顔となる松嶋は、1996年にNHK連続テレビ小説『ひまわり』で本格的に俳優デビューしてから今年で30年を迎える。松嶋が26歳の時に出演し、その人気を確かなものにした『やまとなでしこ』（フジテレビ系）は今なお語り継がれる名作であり、民放公式テレビ配信サービス・TVerでも現在配信中だ。

松嶋演じる桜子は、才色兼備のキャビンアテンダント。貧しかった幼少期のトラウマから玉の輿を夢見る彼女は、常に何人ものお金持ちをキープしながら、より条件がいい男性を求めて毎晩のように合コンへ繰り出す。

ある日の合コンで大金持ちを象徴する馬主バッジをつけた欧介（堤真一）と出会い、即座にロックオンするが、彼が実は貧乏な魚屋だったとわかるや否や、あっさり切り捨てる。それほどまでにお金に固執する桜子はともすれば品性に欠けた卑しい女性に映りかねず、視聴者が離れていく原因にもなりかねない。それを松嶋は見事に回避してみせた。

松嶋の清楚でエレガントなビジュアルと知的なオーラがあるからこそ、桜子がどれだけゲスなことを言っていても下品にならない。それどころか、全くブレずにお金持ちと結婚するという目標に向かって突き進んでいく様はカッコよく、高潔な女性にすら思えてくる。それでいて、松嶋が表情豊かに演じる桜子には嫌味のない、少女のような可憐さがあった。簡単には手に入らなさそうなのに、ちょっと危なっかしくて守ってあげたくなる。老若男女問わず、誰もが好きになってしまうだけの要素が詰まっているのだ。

華やかなオーラを封印→視聴率40%の「伝説のドラマ」に

2005年と2007年に放送された『花より男子』（TBS系）では、松本潤演じる道明寺司の姉・椿を好演。大財閥の娘でありながら、庶民にも気さくに接する椿のキャラクターに、気高さと親しみやすさが共存する雰囲気で説得力を与えていた。

そんな松嶋が華やかなオーラを封印し、挑んだのが、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の主演だ。松嶋演じる家政婦の三田は業務命令とあらば、どんな依頼も「承知しました」の一言で引き受けるキャラクター。たとえ犯罪紛いの行為でも躊躇いなく淡々と実行する様は不気味で、ストーリー自体も過激でシュールだった。

にもかかわらず、同作が最高視聴率40%を記録する伝説のドラマになり得たのは松嶋の存在が大きいだろう。笑うことはおろか、表情を一切変えずに何をしでかすか分からない不気味さもありながら、松嶋演じる三田からはふと温かみがこぼれる。それが一筋の正義のように感じ、彼女がなそうとしていることを最後まで見届けようと思わせてくれた。

「毒親なのに憎みきれない」朝ドラで見せた新境地

昨年は、古巣の朝ドラことNHK連続テレビ小説『あんぱん』で、漫画家のやなせたかしをモデルにした柳井嵩の母・登美子を演じたことで話題を集めた松嶋。その浮世離れした美しさと、奔放そうな佇まいが、登美子の母親になりきれなさを観る人に一瞬で伝えるのに一役買っていた。

自ら息子たちを手放したにもかかわらず、突然現れては消えを繰り返し、振り回す登美子は現代なら“毒親”に分類されるような母親だろう。しかし、見ていてイラッとさせられることもありながら、どこか憎みきれなかったのは、松嶋が演じていたからに他ならない。登美子の気品とチャーミングさ、さらには不器用な彼女なりに息子への愛情を貫く様はどこか『やまとなでしこ』の桜子を彷彿とさせる。「これぞ、松嶋菜々子！」と唸った人も多いのではないか。

「芸歴30年目でノースキャンダル」が追い風に

松嶋には、どんなキャラクターも嫌味なく演じられる才能がある。『おコメの女』で演じる正子は「正直者がバカを見る世の中であってはならない」という強い信念を持つ清いキャラクターだが、国税局の調査官自体が、人から嫌がられる職業だ。ザッコクに脱税の証拠を見破られてしまった者たちも最後に必ず、税金をむしりとり、少しでも豊かに暮らしたいという国民の願いを邪魔する悪人かのように彼らを批判する。増税に次ぐ増税で国民の生活が逼迫している今、一定数共感する人もいるかもしれない。だが、そんな彼らに正子は毅然と「脱税の上に成り立つ幸せは認められない」と言い放つ。その説得力といったらない。

長い芸歴の中でこれといったスキャンダルがなく、クリーンなイメージを保ち続けている松嶋だからこそ、清廉潔白な正子の言動一つひとつに説得力が出るのだろう。一方で、日本酒を飲み、「カー！ 美味しい！」と頭を振り乱す、今までにない一面も作中では見せている。

天海祐希、石田ゆり子と並ぶ「憧れの50代女性」

プライベートでは、2001年に『GTO』（フジテレビ系）で共演した反町隆史と結婚。芸能界きってのおしどり夫婦として知られ、2023年と2025年には資生堂のメンズブランド「SHISEIDO MEN」のCMに二人揃って出演した。すでに長女は21歳、次女は18歳を迎えているが、松嶋も反町もエイジレスな美しさを放っている。

昨年、くらしとお金の経済メディア「LIMO」が実施した全国の男女200人へのアンケート調査（※）では、「思わず憧れる50代の女性芸能人」で1位の天海祐希、2位の石田ゆり子に次いで3位に選ばれた松嶋。クールビューティで頼もしく同性からの支持が厚い天海と、キュートさとほんわかした雰囲気で男性人気が高い石田はもちろん魅力的だが、清廉でかっこよさと可憐さを兼ね備え、老若男女から愛される彼女に改めてテレビ業界から熱い視線が注がれているのかもしれない。

参照

※ https://limo.media/articles/-/87304

（苫 とり子）