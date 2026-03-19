2025年の1年間でストーカー規制法違反での検挙件数は1546件となり、過去最多となったことがわかりました。DVの相談件数や、児童虐待の通告件数も高い水準となっています。

警察庁によりますと2025年にストーカー規制法違反での検挙件数は1546件と、過去最多となりました。

また、ストーカー事案の相談件数は2万2881件で、高い水準で推移しています。

神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が元交際相手に殺害される事件などがあり、全国の警察では、体制の強化や加害行為のエスカレートを防ぐためにストーカー規制法の的確な運用を推進していて、結果として2025年は検挙件数が増加したと警察庁は分析しています。

また、「紛失防止タグ」を悪用して、被害者の居場所を特定する行為についての相談が急増していたことを受け、12月には、ストーカー規制法が改正され、紛失防止タグで許可を得ずに位置情報を把握することも新たに規制の対象に追加されています。

「紛失防止タグ」が使われたストーカー事案の相談件数は増加傾向にあり、2024年は370件でしたが2025年には679件となっているということです。

家庭内暴力＝DVの相談件数も過去最多の9万8289件、児童虐待事案の児童相談所への通告児童数は12万2588人とこちらも高い水準で推移しています。

警察庁は、被害者の安全確保を最優先とした組織的な対処を確実に実施していきたいとしています。