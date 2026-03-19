リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、中国料理 皇家龍鳳が3月3日に開業20周年を迎えることを記念して「20周年記念ディナーコース」を3月3日から4月30日まで販売する。

ラインナップは、北京・山東料理の「龍鳳 源流コース」と広東・広州料理の「龍鳳 昇流コース」の2種類。両コースとも前菜六種盛り合わせと北京ダック、蟹爪の揚げ物、フカヒレの姿煮込み、麺・飯、デザートを提供する。メインは、源流コースは海老の甘辛ソース、鶏肉とクルミの炒め、北京式酢豚など、昇流コースは海老のチリソース、バラ酒の香りの鶏肉のピリ辛やわらか煮、紅醋酢豚など6種から3品選べる。また同期間の平日限定で「飲茶ランチコース」（6,958円）を提供する。メニューは、青山椒ソースの中華カルパッチョ、黒酢の酢豚と海老のマンゴーソース、上海蟹味噌の翡翠和え麺など。

場所は中国料理 皇家龍鳳。提供時間は月曜から木曜が午後5時から9時まで、金曜と土休日が9時半まで。料金は25,300円で、2名利用から受け付ける。2回目以降20％引きとし、他の割引や優待特典との併用はできない。料金はすべて税・サービス料込み。