【写真クイズ】この食材の名前は？　装飾品としても使われます

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■色とりどり

正解：ヒオウギ貝

難易度：★★★★☆

ホタテに勝るとも劣らず美味です

ヒオウギ貝とはイタヤガイ科に属する二枚貝で、扇を広げたような放射状の殻が特徴です。赤や黄、紫、橙など色のバリエーションが豊富で、海の中で揺れている姿がまるで雅な檜扇のように見えることから、この名がついたといわれています。

色鮮やかな殻をもつことから、古くから装飾品としても利用されてきました。

天然ものもありますが、現在は養殖が盛んで、食用としてだけではなく観賞用として育てられることもあります。

愛媛県、とくに宇和海沿岸が産地として知られています。潮の流れが穏やかで、栄養のある海水が入り込むため、身が厚く育つといわれています。

和歌山、高知や大分、鹿児島でも水揚げがありますが、市場に出回るものの多くは愛媛産です。

殻の色はおもに遺伝によって決まり、赤や黄、紫などさまざまな個体が存在します。そのため養殖場でも色がそろうことはなく、カラフルな貝が混ざって出荷されるのがユニークなところです。

旬は春から初夏にかけてで、とくに4月から6月にかけて身がふっくらと太り、甘みが強くなります。冬場にも出回りますが、春のものは貝柱が厚く、火を通しても縮みにくいのが魅力です。

ホタテに近い甘みと旨味があり、貝柱はしっかりとした弾力があり、貝ひもは歯ごたえが楽しめます。ホタテよりも香りが強く、噛むほどに海の風味が広がるため、貝好きにはたまらない味わいです。

食べ方としては、まず刺身が定番です。貝柱を薄く切ると甘みが際立ち、厚めに切ると弾力が楽しめます。軽く炙ると香りが立ち、甘みがさらに引き出されます。

焼き物にすると、殻の色がそのまま器のようになり、見た目にも華やかです。酒と醤油を少し垂らして焼くと、貝柱の旨味が凝縮され、貝ひものコリコリした食感も引き立ちます。

美味しいヒオウギ貝の見分け方

殻の色よりも“生きているかどうか”がいちばん大事です。手に取ったときに殻がしっかり閉じているもの、軽く触れると反応して動くものは状態がよい証拠です。

殻が開きっぱなしで、触っても動かないものは避けましょう。

殻の表面は多少の汚れや海藻が付いていても問題ありませんが、乾いて軽くなっているものは水分が抜けて弱っていることが多いです。

身入りのよさは殻を横から見たときの厚みで判断できます。ふくらみがしっかりあり、殻の中央が丸みを帯びているものは貝柱が太く育っています。

逆に、平べったいものは身が痩せていることが多いです。持ったときにずっしり重みがあるものは海水をしっかり含んでいて、鮮度がよい状態です。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

ヒオウギ貝の注目栄養素

まず注目したいのはタウリンです。この成分は、一般に肝臓の働きを助けることで知られています。アルコールや脂質の処理に関わる酵素の働きをサポートするとされ、肝臓が疲れやすいときに役立つ成分として広く知られてきました。

また、胆汁酸の働きを助けることでも知られ、脂肪の消化をスムーズにするとされています。

外套膜（殻の内側にある、ヒモ状の部分を含む膜）には鮮やかな色素成分が含まれており、これらには抗酸化作用をもつ物質が含まれているといわれています。

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