「最後まで追いかければ…」１対２を突破→ニア上ぶち抜き！ なでしこ浜野まいかの“神ゴラッソ”はなぜ生まれた？ 韓国撃破＆決勝に導く【女子アジア杯】
なでしこジャパン（日本女子代表）が現地３月18日、女子アジアカップの準決勝・韓国女子代表戦を４−１で制し、２大会ぶりの決勝進出を決めた。
４試合で24得点の驚異的な得点力を発揮する日本に対し、前回大会準優勝の韓国は５バックに近い布陣で包囲網を作ったが、日本は序盤から何度もそれを崩していく。
藤野あおばの仕掛けとシュートで相手を押し下げ、長谷川唯の２列目からの飛び出しでゴールを脅かす。チャンスをものにできずとも、その直後には長野風花が何度もデュエルで勝ち、幾度も日本がシュートに持ち込んだ。
15分の植木理子の先制点で日本が勢いづくと、26分には右FWで先発した浜野まいかが豪快な追加点を決める。
「本当にゴールっていうのは紙一重で、いつも諦めずに走ったところでゴールが生まれる。今日もそれを意識して、どんなボールでも最後まで追いかければ勝ち取れる」（浜野）
北川ひかるが左サイドから送ったクロスボールが、韓国のゴールを横切って右サイドに流れると、浜野はすぐにそれを追いかけ、チャン・スルギより先にボールに触る。そこにパク・スジョンが近寄り、ボールホルダーの浜野にとって不利な１対２の構図が出来上がったが、実はそこに隙があった。
「あれはたぶん（数的優位な韓国が）絶対にボールを取れる状況。でもそれ（ボール奪取）が難しくて、隙ができる時もある」（浜野）
パク・スジョンに身体を寄せられバランスを崩した浜野だったが、右足だけはボールの近くに残し、チャン・スルギが一瞬ボールを見失った直後、浜野はすでに韓国ゴール方向へとドリブルを始めていた。
しかし、このドリブル中に浜野が見ていたのはゴールの位置ではなかった。浜野は植木と藤野が立つゴール正面に視線を送ることで、クロスボールを蹴ると見せかけていた。
「自分がどの位置にいたら、ゴールはどこにあるかというのは、経験からもう分かっている。ゴール前の選手の顔を見た時に、ゴールキーパーの位置も少し見えたので、ニアハイの位置に狙って（シュートを）打った」
右足のアウトフロントにかけた浜野のシュートは、GKキム・ミンジョンの左手をかすめるも勢いよくゴールネットを揺らし、今大会のベストゴールとも言える美しい得点につながった。育成年代の代表チームで活躍しつつ、18歳で海外に飛び出して２年と数か月。現在21歳ながら浜野の豊富な国際経験が凝縮された得点だった。
「周りに相手がいるとか関係なく、ゴールだけを見てそれをこじ開ける、シグナのプレーからも学んだのかな」
トッテナムでチームメイトのノルウェー女子代表シグナ・ゴープセットは、昨年10月に日本戦で２得点を決め、ノルウェーに２−０の勝利をもたらしたストライカーだ。常に周りから多くのものを吸収し、成長につなげる浜野は謙虚であり貪欲とも言える。
決勝ではタイトル獲得に燃えるホスト国オーストラリアと対峙する。パースやシドニーの街中では、大きな看板広告にオーストラリア女子代表の選手たちを見つけることができるほど、国内での今大会の注目度は高い。７万9500人収容のスタジアムは満員となりそうだ。
「アウェーの中でプレーするのも逆に嬉しくて自分は燃えるタイプなので、観客を沸かせるなでしこジャパンらしいサッカーができたら」
謙虚で貪欲なストライカーが、初めての女子アジアカップで日本を優勝に導く。
取材・文●馬見新拓郎（フリーライター）
【動画】角度のない位置から右足一閃！ 浜野の衝撃ゴラッソ！
４試合で24得点の驚異的な得点力を発揮する日本に対し、前回大会準優勝の韓国は５バックに近い布陣で包囲網を作ったが、日本は序盤から何度もそれを崩していく。
藤野あおばの仕掛けとシュートで相手を押し下げ、長谷川唯の２列目からの飛び出しでゴールを脅かす。チャンスをものにできずとも、その直後には長野風花が何度もデュエルで勝ち、幾度も日本がシュートに持ち込んだ。
「本当にゴールっていうのは紙一重で、いつも諦めずに走ったところでゴールが生まれる。今日もそれを意識して、どんなボールでも最後まで追いかければ勝ち取れる」（浜野）
北川ひかるが左サイドから送ったクロスボールが、韓国のゴールを横切って右サイドに流れると、浜野はすぐにそれを追いかけ、チャン・スルギより先にボールに触る。そこにパク・スジョンが近寄り、ボールホルダーの浜野にとって不利な１対２の構図が出来上がったが、実はそこに隙があった。
「あれはたぶん（数的優位な韓国が）絶対にボールを取れる状況。でもそれ（ボール奪取）が難しくて、隙ができる時もある」（浜野）
パク・スジョンに身体を寄せられバランスを崩した浜野だったが、右足だけはボールの近くに残し、チャン・スルギが一瞬ボールを見失った直後、浜野はすでに韓国ゴール方向へとドリブルを始めていた。
しかし、このドリブル中に浜野が見ていたのはゴールの位置ではなかった。浜野は植木と藤野が立つゴール正面に視線を送ることで、クロスボールを蹴ると見せかけていた。
「自分がどの位置にいたら、ゴールはどこにあるかというのは、経験からもう分かっている。ゴール前の選手の顔を見た時に、ゴールキーパーの位置も少し見えたので、ニアハイの位置に狙って（シュートを）打った」
右足のアウトフロントにかけた浜野のシュートは、GKキム・ミンジョンの左手をかすめるも勢いよくゴールネットを揺らし、今大会のベストゴールとも言える美しい得点につながった。育成年代の代表チームで活躍しつつ、18歳で海外に飛び出して２年と数か月。現在21歳ながら浜野の豊富な国際経験が凝縮された得点だった。
「周りに相手がいるとか関係なく、ゴールだけを見てそれをこじ開ける、シグナのプレーからも学んだのかな」
トッテナムでチームメイトのノルウェー女子代表シグナ・ゴープセットは、昨年10月に日本戦で２得点を決め、ノルウェーに２−０の勝利をもたらしたストライカーだ。常に周りから多くのものを吸収し、成長につなげる浜野は謙虚であり貪欲とも言える。
決勝ではタイトル獲得に燃えるホスト国オーストラリアと対峙する。パースやシドニーの街中では、大きな看板広告にオーストラリア女子代表の選手たちを見つけることができるほど、国内での今大会の注目度は高い。７万9500人収容のスタジアムは満員となりそうだ。
「アウェーの中でプレーするのも逆に嬉しくて自分は燃えるタイプなので、観客を沸かせるなでしこジャパンらしいサッカーができたら」
謙虚で貪欲なストライカーが、初めての女子アジアカップで日本を優勝に導く。
取材・文●馬見新拓郎（フリーライター）
【動画】角度のない位置から右足一閃！ 浜野の衝撃ゴラッソ！