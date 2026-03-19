『アマン』の姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の春アフタヌーンティー。花々が咲き誇るスイーツ＆セイボリーは目にも鮮やか
◆『アマン』の姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の春アフタヌーンティー。花々が咲き誇るスイーツ＆セイボリーは目にも鮮やか
ジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」にて、咲き誇る春の花々を表現した「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年4月1日（水）から5月10日（日）まで。
さらに、春の訪れを告げるアート作品のようなセイボリーをシャンパンやカクテルのフリーフローとともに楽しめる「イブニングハイティー」も提供されるので、併せてチェックしてみて。
この記事の要約レポート
・ジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」で、「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年4月1日（水）から5月10日（日）まで
・咲き誇る花々を表現した色とりどりのスイーツ＆セイボリーに、春の訪れを実感
・同時期開催の「イブニングハイティー」では、シャンパンやカクテルのフリーフローが楽しめる
・テラス席でピクニック気分を満喫できる「ピクニック at テラス」にも注目。愛犬の同伴もOK
春の庭園を映し出したような可憐なスイーツの数々
ティースタンドを華やかに彩るのは、これから開花を迎える花々を表現したスイーツたち。クレームブリュレとチェリーのジュレを優しく包み込み、上品な桜の香りがふわりと広がる「桜とルビーチョコレートムース」や、香り豊かなラベンダーのチョコレートクランチに、甘いホワイトチョコレートムースを重ねた「ラベンダーとホワイトチョコレートのタルト」などが並び、目にも鮮やかな春の訪れを感じさせてくれる。
花と果実が織りなすパティシエ自慢のスイーツを堪能
ほかにも、色鮮やかなブルーが目を惹く「ココナッツブランマンジェ バタフライピージュレ」や、バラに見立てた「ラズベリーローズロールケーキ」、ジューシーで爽やかな味わいの「グレープフルーツタルト」など、パティシエの感性が光る彩り豊かなスイーツがラインナップ。
遊び心あふれる独創的で多彩な味わいのセイボリー
セイボリーは、スイーツとの調和を細部まで追求した構成に。
ベルローズを飾ってバラのブーケを表現した「サーモンとスモークチーズのブーケ」は、サクサクのコロネの中に、スモークオイルとデュカスパイスが香るクリームチーズとサーモンが詰め込まれた1品。
「ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味」は、ズワイガニとカシューナッツクリームに、まろやかな西京味噌を掛け合わせ、フレッシュな柚子をアクセントに。トッピングにはタラの芽やこごみなどの山菜とあおさがあしらわれ、新芽を思わせる春らしいタルトに仕上がっている。
お酒とともに楽しめる「イブニングハイティー」も登場
アフタヌーンティーと同期間中、「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」では「ブロッサムガーデン」をテーマにした「イブニングハイティー」が登場。18時から21時までの時間限定で、多彩なセイボリーとシャンパンやカクテルのフリーフローが楽しめる。
山菜を飾り新芽をイメージした「ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味」や、花束を思わせる「サーモンとスモークチーズのブーケ」、菜の花やアリッサムが添えられた「ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド」など、春の芽吹きを思わせるセイボリーが勢揃い。
フリーフロードリンクには、シャンパンのほか、桜リキュールと桜シロップをシャンパンに合わせた華やかな1杯「シルクロード」、ローズマリーとジンジャーを漬け込んだウォッカにクランベリージュースとエルダーフラワーシロップを合わせた「ボタニカルガーデン」の2種が季節のカクテルとして用意される。
東京タワーと麻布台ヒルズのダイナミックな景色を眺めながら、心躍る特別なトワイライトタイムをどうぞ。
イブニングハイティー
開催場所 ジャヌ東京 5F「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」
開催日程 2026/4/1（水）〜5/10（日）
開催時間 18:00〜21:00（最終予約時間 19:00） ※お席は120分制、ドリンクのL.O.は90分制
フード内容
・ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味
・シャンパンゼリーとローストハムのクリーム
・ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド
・サーモンとスモークチーズのブーケ
・ローストビーフと桜葉を巻いたトルティーヤ
・グリーンピース風味のロワイヤル
・マグロとアボカドのタルタル
ドリンク内容
・シャンパン
・赤・白ワイン
・ビール
・季節のカクテル2種
・ジントニック
・ソフトドリンク
料金
8,500円 ※税・サービス料込
備考
・雨天や風が強い日は店内にてご提供いたします
・テラス席は、ドリンクやアラカルトメニューでのご利用も可能です
愛犬同伴も可能な「ピクニック at テラス」にも注目
イタリアのマーケットをコンセプトにした活気あふれるダイニング「ジャヌ メルカート」のテラス席では、「ピクニック at テラス」を提供。目にも鮮やかな春らしい料理と、イタリアンビールやワインをフリーフローで楽しむことができる。こちらは愛犬の同伴も可能。都心にいながら緑豊かな空間で、贅沢なピクニック気分を満喫しよう。
セットの料理は、国産生ハムとパルメザン、ムール貝の白ワイン蒸し、パンツァネッラ、カプレーゼなどのアペタイザーから、2種類のサンドイッチ、メインの岩手県産奥州いわいどりのグリルまで、シェアスタイルで楽しめる7品。フリーフロードリンクとともに、満足感たっぷりのラインナップを堪能して。
うららかな陽射しに包まれて、心浮き立つ春のひとときを。
ピクニック at テラス
開催場所 ジャヌ東京 1F「ジャヌ メルカート」
開催日程 〜2026/6/8（月）
開催時間 11:00〜22:00（L.O. 21.30） ※お席は120分制、ドリンクのL.O.は90分制
フード内容
・国産生ハム パルメザン 自家製ピクルス
・ムール貝の白ワイン蒸し
・新鮮野菜のパンツァネッラ
・カプレーゼ
・鶏ムネ肉のサンドイッチ カポナータ ジェノベーゼソース ラクレット
・ツナのサンドイッチ 赤玉葱 オリーブ バルサミコビネガー
・岩手県産奥州いわいどりモモ肉のグリル セルバチコのサラダ
ドリンク内容
・ビール（ペローニ ナストロ アズーロ／アサヒ 熟撰／アサヒ 黒生）
・ノンアルコールビール（モレッティ ゼロ）
・白ワイン（マァジ ソアヴェ クラシコ レヴァリエ ヴェネト）
・赤ワイン（バローネ リカーゾリ ブローリオ キャンティ クラシコ トスカーナ）
・ソフトドリンク（ウーロン茶／オレンジジュース?／コカ・コーラ／ジンジャーエール／グレープフルーツジュース?）
料金
10,800円 ※税・サービス料込
備考
・雨天や風が強い日は店内のカウンター席にてご提供いたします
・愛犬のご同伴は、テラス席に限らせていただきます
・食材やワインの入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
・テラス席は、ドリンクやアラカルトメニューでのご利用も可能です
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京タワーを眺めながら味わうジャヌ東京の贅沢体験
麻布台ヒルズに位置する「アマン」の世界初姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」。東京タワーを望む、高い天井と大きなランプシェードが映えるダイナミックな空間では、四季の食材を使ったアフタヌーンティーが楽しめる。特別なティー＆コーヒーセレクションとともに優雅な時間を。
ジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」にて、咲き誇る春の花々を表現した「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年4月1日（水）から5月10日（日）まで。
さらに、春の訪れを告げるアート作品のようなセイボリーをシャンパンやカクテルのフリーフローとともに楽しめる「イブニングハイティー」も提供されるので、併せてチェックしてみて。
・ジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」で、「スプリングブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年4月1日（水）から5月10日（日）まで
・咲き誇る花々を表現した色とりどりのスイーツ＆セイボリーに、春の訪れを実感
・同時期開催の「イブニングハイティー」では、シャンパンやカクテルのフリーフローが楽しめる
・テラス席でピクニック気分を満喫できる「ピクニック at テラス」にも注目。愛犬の同伴もOK
春の庭園を映し出したような可憐なスイーツの数々
ティースタンドを華やかに彩るのは、これから開花を迎える花々を表現したスイーツたち。クレームブリュレとチェリーのジュレを優しく包み込み、上品な桜の香りがふわりと広がる「桜とルビーチョコレートムース」や、香り豊かなラベンダーのチョコレートクランチに、甘いホワイトチョコレートムースを重ねた「ラベンダーとホワイトチョコレートのタルト」などが並び、目にも鮮やかな春の訪れを感じさせてくれる。
花と果実が織りなすパティシエ自慢のスイーツを堪能
ほかにも、色鮮やかなブルーが目を惹く「ココナッツブランマンジェ バタフライピージュレ」や、バラに見立てた「ラズベリーローズロールケーキ」、ジューシーで爽やかな味わいの「グレープフルーツタルト」など、パティシエの感性が光る彩り豊かなスイーツがラインナップ。
遊び心あふれる独創的で多彩な味わいのセイボリー
セイボリーは、スイーツとの調和を細部まで追求した構成に。
ベルローズを飾ってバラのブーケを表現した「サーモンとスモークチーズのブーケ」は、サクサクのコロネの中に、スモークオイルとデュカスパイスが香るクリームチーズとサーモンが詰め込まれた1品。
「ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味」は、ズワイガニとカシューナッツクリームに、まろやかな西京味噌を掛け合わせ、フレッシュな柚子をアクセントに。トッピングにはタラの芽やこごみなどの山菜とあおさがあしらわれ、新芽を思わせる春らしいタルトに仕上がっている。
お酒とともに楽しめる「イブニングハイティー」も登場
アフタヌーンティーと同期間中、「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」では「ブロッサムガーデン」をテーマにした「イブニングハイティー」が登場。18時から21時までの時間限定で、多彩なセイボリーとシャンパンやカクテルのフリーフローが楽しめる。
山菜を飾り新芽をイメージした「ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味」や、花束を思わせる「サーモンとスモークチーズのブーケ」、菜の花やアリッサムが添えられた「ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド」など、春の芽吹きを思わせるセイボリーが勢揃い。
フリーフロードリンクには、シャンパンのほか、桜リキュールと桜シロップをシャンパンに合わせた華やかな1杯「シルクロード」、ローズマリーとジンジャーを漬け込んだウォッカにクランベリージュースとエルダーフラワーシロップを合わせた「ボタニカルガーデン」の2種が季節のカクテルとして用意される。
東京タワーと麻布台ヒルズのダイナミックな景色を眺めながら、心躍る特別なトワイライトタイムをどうぞ。
イブニングハイティー
開催場所 ジャヌ東京 5F「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」
開催日程 2026/4/1（水）〜5/10（日）
開催時間 18:00〜21:00（最終予約時間 19:00） ※お席は120分制、ドリンクのL.O.は90分制
フード内容
・ズワイガニとカシューナッツのタルト 柚子みそ風味
・シャンパンゼリーとローストハムのクリーム
・ローストチキンと菜の花ピューレのオープンサンド
・サーモンとスモークチーズのブーケ
・ローストビーフと桜葉を巻いたトルティーヤ
・グリーンピース風味のロワイヤル
・マグロとアボカドのタルタル
ドリンク内容
・シャンパン
・赤・白ワイン
・ビール
・季節のカクテル2種
・ジントニック
・ソフトドリンク
料金
8,500円 ※税・サービス料込
備考
・雨天や風が強い日は店内にてご提供いたします
・テラス席は、ドリンクやアラカルトメニューでのご利用も可能です
愛犬同伴も可能な「ピクニック at テラス」にも注目
イタリアのマーケットをコンセプトにした活気あふれるダイニング「ジャヌ メルカート」のテラス席では、「ピクニック at テラス」を提供。目にも鮮やかな春らしい料理と、イタリアンビールやワインをフリーフローで楽しむことができる。こちらは愛犬の同伴も可能。都心にいながら緑豊かな空間で、贅沢なピクニック気分を満喫しよう。
セットの料理は、国産生ハムとパルメザン、ムール貝の白ワイン蒸し、パンツァネッラ、カプレーゼなどのアペタイザーから、2種類のサンドイッチ、メインの岩手県産奥州いわいどりのグリルまで、シェアスタイルで楽しめる7品。フリーフロードリンクとともに、満足感たっぷりのラインナップを堪能して。
うららかな陽射しに包まれて、心浮き立つ春のひとときを。
ピクニック at テラス
開催場所 ジャヌ東京 1F「ジャヌ メルカート」
開催日程 〜2026/6/8（月）
開催時間 11:00〜22:00（L.O. 21.30） ※お席は120分制、ドリンクのL.O.は90分制
フード内容
・国産生ハム パルメザン 自家製ピクルス
・ムール貝の白ワイン蒸し
・新鮮野菜のパンツァネッラ
・カプレーゼ
・鶏ムネ肉のサンドイッチ カポナータ ジェノベーゼソース ラクレット
・ツナのサンドイッチ 赤玉葱 オリーブ バルサミコビネガー
・岩手県産奥州いわいどりモモ肉のグリル セルバチコのサラダ
ドリンク内容
・ビール（ペローニ ナストロ アズーロ／アサヒ 熟撰／アサヒ 黒生）
・ノンアルコールビール（モレッティ ゼロ）
・白ワイン（マァジ ソアヴェ クラシコ レヴァリエ ヴェネト）
・赤ワイン（バローネ リカーゾリ ブローリオ キャンティ クラシコ トスカーナ）
・ソフトドリンク（ウーロン茶／オレンジジュース?／コカ・コーラ／ジンジャーエール／グレープフルーツジュース?）
料金
10,800円 ※税・サービス料込
備考
・雨天や風が強い日は店内のカウンター席にてご提供いたします
・愛犬のご同伴は、テラス席に限らせていただきます
・食材やワインの入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
・テラス席は、ドリンクやアラカルトメニューでのご利用も可能です
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京タワーを眺めながら味わうジャヌ東京の贅沢体験
麻布台ヒルズに位置する「アマン」の世界初姉妹ブランドホテル「ジャヌ東京」の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」。東京タワーを望む、高い天井と大きなランプシェードが映えるダイナミックな空間では、四季の食材を使ったアフタヌーンティーが楽しめる。特別なティー＆コーヒーセレクションとともに優雅な時間を。