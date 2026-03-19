木村和司伝説〜プロ第１号の本性

連載◆第８回：金田喜稔評（８）

JSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車、Jリーグ発足後の横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）で活躍し、日本代表の攻撃の柱としても輝かしい実績を残してきた木村和司氏。ここでは、そんな稀代のプレーヤーにスポットを当て、その秀逸さ、知られざる素顔に迫っていく――。



木村和司氏のさまざまな伝説について語ってくれた金田喜稔氏 photo by Miki Sano





第７回◆木村和司の伝説のFKをどこか冷めた目で見ていた＞＞

日産自動車サッカー部が、当時の国内トップリーグである日本リーグ１部に初めて昇格したのは、1979年のこと。

日産はまだ、決して強豪とは呼べない新興勢力だったが、1980年に加入した金田喜稔を皮切りに、木村和司、水沼貴史、柱谷幸一、佐野達、柱谷哲二、長谷川健太ら、毎年のように大学サッカー界の有力選手が新戦力として加わっていった。

1981年に一度は２部降格となるが、翌1982年に１部復帰を果たすと、１年後には天皇杯を初制覇。そこからの９年で10個のタイトルを獲得し、1988−1989、1989−1990シーズンでは"三冠連覇"を達成している。

金田の言葉を借りれば、「言うたらホンマ、バケモンみたいなチームやったと思うし、中心は和司ですよ」。無敵のタレント軍団にあってもなお、木村は別格の存在だった。

そんな木村について、金田が自らの不徳とともに、強く印象に残っている試合がある。

それが1982年８月24日に大阪球場で行なわれた、JSL東西対抗戦（のちのオールスターサッカー）。時は、まさに"日産黄金時代前夜"のことである。

「ワシも和司も（その試合のメンバーに）選ばれたんですけど、ワシは風邪引いたんですよ。それなのに夜遊びしとって治らんで（苦笑）、大阪の病院で注射を打ってもらったけど、熱が引かなかった。結局、ワシは（試合に）出れなかったわけです」

当時の金田や木村と言えば、日本代表でも中心をなすスター選手。有名選手ばかりが集まる試合のなかでも、特別な注目を集める存在だった。誤解を恐れず言えば、この手の試合で活躍することは決まっていた、と言ってもいいだろう。

ところが、金田はグラウンドの外から試合を観戦するはめになった。そこで目にしたのは、ひとり別次元のプレーを披露し、脚光を浴びる木村の姿だった。

「１対１になっても勝負して勝つわ、浮き球を地面にぶつけて弾ませて相手を抜くわ、とにかく好き放題やってて、『コイツ、やっぱすごいな』と。それで、和司はMVP獲ったんですよ。その時に、『ワシ、風邪ひいてアホやん』って、すごく後悔したことを覚えてる。『夜遊びしなきゃ、ワシが活躍しとったはずなのに』みたいな（苦笑）」

当時の木村は、まだ社会人２年目。周囲の選手は、その多くが日本代表で一緒にプレーした経験がある選手だったとはいえ、木村は名だたる有名選手に囲まれてもまるで気後れすることなく、堂々たる活躍を見せるのだから、「そりゃ、MVP獲るわ」。金田は、なかばあきれていた。

「ワシのなかでは、あの試合はすごく（印象に）残っている。森進一（のモノマネ）に次ぐぐらいね（笑）」

木村は口数の少なさゆえ、どちらかと言えばシャイなイメージもあるが、金田によれば、「先輩を先輩とも思わない。わがままで通ってた」。むしろ神経は、図太いほうだったのかもしれない。

それを象徴するようなエピソードが、他にもある。

1979年８月、今では考えられないことだが、日本代表は当時のソビエト連邦と北朝鮮に遠征し、強化試合を行なった。金田も木村も、まだ大学生だった時のことである。

日本代表はその時、まずはハバロフスクからソ連に入り、ソ連で３試合、北朝鮮で３試合を行なったあと、中国へ移動し、そこから飛行機で日本に帰ることになっていた。

しかし、中国でトラブルに見舞われた。金田の記憶によれば、「なんか知らんけど、（チーム全員が搭乗予定だった便に）何人かしか乗れませんっていうことになったんですよ」。

金田にしてみれば、「年功序列やん。上からいくやろ。落合（弘）さんとか、大先輩がおるんやから」という感覚である。若い大学生が優先的に乗れるなど、考えもしなかった。

ところが、である。

「和司は乗りよったからね。『ワシ、帰ります』って。『コイツ、むちゃくちゃしよるわ』と思ったよ」

高校時代から木村を知る金田は、あきれたように笑って言う。

「今まで、かなり人に迷惑かけてきたと思います。でも、それが和司の持ってるキャラですよ。みんなもわかってるから、許してたみたいなところがある。普通はもっと考えたり、気遣ったりするやん。でも、それがなくて生きてこられるって相当幸せやなと思うよな」

そして、こうつけ加えた。

「だから、あんなプレーができたんじゃない？」

（文中敬称略／つづく）

木村和司（きむら・かずし）

1958年７月19日生まれ。広島県出身。広島工業高→明治大を経て、1981年にJSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車（横浜Ｆ・マリノスの前身）入り。チームの主軸として数々のタイトル獲得に貢献した。その間、日本代表でも「10番」を背負って活躍。1985年のメキシコＷ杯予選における韓国戦で決めたFKは今なお"伝説"として語り継がれている。横浜マリノスの一員としてＪリーグでもプレー。1994年シーズンをもって現役を引退した。引退後は解説者、指導者として奔走。日本フットサル代表（2001年）、横浜Ｆ・マリノス（2010年〜2011年）の指揮官も務めた。国際Ａマッチ出場54試合26得点。

金田喜稔（かねだ・のぶとし）

1958年２月16日生まれ。広島県出身。広島工業高→中央大を経て、1980年にJSLの日産自動車入り。同郷で１年後輩の木村和司らとともに一時代を築く。大学２年生の時に初選出された日本代表でも奮闘。変幻自在のドリブルと独特なフェイントで攻撃の主軸を務めた。19歳119日という日本代表最年少得点記録を保持する。1991年に現役引退。以降、解説者、指導者として奔走し続けている。国際Ａマッチ出場58試合６得点。