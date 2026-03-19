Snow Man岩本照、イタリアで抜群スタイル際立つ「小顔すぎてびっくり」「色気増してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/19】Snow Manの岩本照が3月17日、自身のInstagramを更新。イタリア滞在中の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】スノ岩本「色気増してる」小顔際立つイタリア街中ショット
イタリア・ミラノで開催されたDolce ＆ Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）の2026秋冬ウィメンズコレクションに出席した岩本は「呼吸して〜」とつづり、＠dolcegabbanaとメンションし、ミラノの街中ショットを複数枚投稿。岩本は、デニムのボトム、白のインナーに黒のジャケットを羽織り、夜のドゥオーモ前でクールに決めている様子や、チーズのキャラクターと並んでポーズをとる姿を披露している。
この投稿に「色気増してる」「スタイル抜群」「かっこよすぎて眩しい」「小顔すぎてびっくり」「ミラノで爆イケメン発見」「絵画みたい」「何着ても似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】スノ岩本「色気増してる」小顔際立つイタリア街中ショット
◆岩本照、イタリアでのショット公開
イタリア・ミラノで開催されたDolce ＆ Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）の2026秋冬ウィメンズコレクションに出席した岩本は「呼吸して〜」とつづり、＠dolcegabbanaとメンションし、ミラノの街中ショットを複数枚投稿。岩本は、デニムのボトム、白のインナーに黒のジャケットを羽織り、夜のドゥオーモ前でクールに決めている様子や、チーズのキャラクターと並んでポーズをとる姿を披露している。
◆岩本照の投稿に反響
この投稿に「色気増してる」「スタイル抜群」「かっこよすぎて眩しい」「小顔すぎてびっくり」「ミラノで爆イケメン発見」「絵画みたい」「何着ても似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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