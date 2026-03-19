Snow Man佐久間大介、韓国街中ショットが話題「どこにいても絵になる」「髪結んでるのも素敵」
【モデルプレス＝2026/03/19】Snow Manの佐久間大介が3月17日、自身のInstagramを更新。韓国での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】スノメンバー「髪結んでるのも素敵」韓国街中で抜群スタイル際立つ黒コーデ
佐久間は「＃佐久間のイソスタ」（※原文ママ）とハッシュタグをつけ、出演する映画『スペシャルズ』韓国舞台挨拶のために渡韓した際の写真と思われるショットを多数公開。韓国街中でロングアウターと黒シャツ、黒パンツというモノトーンスタイルで髪を後ろで1つに結び、街歩きや韓国グルメを楽しんでいる様子などを公開している。
この投稿に「どこにいても絵になる」「髪結んでるのも素敵」「どの写真も格好良い」「さっくんの写真にメロメロ」「ビジュ最高」「致死量の写真に溺れちゃう」「スタイル最高」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】スノメンバー「髪結んでるのも素敵」韓国街中で抜群スタイル際立つ黒コーデ
◆佐久間大介、韓国街中に降臨
佐久間は「＃佐久間のイソスタ」（※原文ママ）とハッシュタグをつけ、出演する映画『スペシャルズ』韓国舞台挨拶のために渡韓した際の写真と思われるショットを多数公開。韓国街中でロングアウターと黒シャツ、黒パンツというモノトーンスタイルで髪を後ろで1つに結び、街歩きや韓国グルメを楽しんでいる様子などを公開している。
◆佐久間大介の写真に反響
この投稿に「どこにいても絵になる」「髪結んでるのも素敵」「どの写真も格好良い」「さっくんの写真にメロメロ」「ビジュ最高」「致死量の写真に溺れちゃう」「スタイル最高」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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