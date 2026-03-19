転勤が決まった彼氏に「いっそ結婚でも…」と思わせる方法９パターン
彼氏の転勤で遠距離恋愛が決定的になった瞬間は、目の前が真っ暗になる女性も多いことでしょう。しかし、転勤を逆手に取って、一気に結婚へと持ち込む荒業も、決して不可能ではありません。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性に聞いたアンケートを参考に「転勤が決まった彼氏に『いっそ結婚でも…』と思わせる方法」をご紹介します。
【１】「ついて行ってもいい？」と単刀直入に逆プロポーズする
「反射的に『うん、いいよ』って答えてました（笑）」（20代男性）というように、小細工せずにズバッと切り出せば、「イエス」か「ノー」のいずれかしか答えられないところまで彼氏を追い込めるでしょう。断られてもいいぐらいの覚悟で臨みたいところです。
【２】「なんで『ついてきて』って言ってくれないの？」とかわいく責める
「彼女の『ついていきたい』という気持ちが痛いほど伝わってきた」（20代男性）など、あくまでも彼氏の口から「ついてこい」と言わせることにこだわるのも一案です。ただし、彼氏にさほどその気がないのに無理に「ついてきて」と言わせるのは至難の業かもしれません。
【３】「離れるのなんてやだやだ！」と思いっきり駄々をこねる
「いつもクールな彼女がこんなふうになるなんてとビックリ」（20代男性）というように、なりふり構わず感情をあらわにすれば、彼氏も今までとのギャップに驚いて真剣に受け止めてくれそうです。とはいえ、日ごろからワガママいっぱいだとスルーされてしまうので、そこは考える必要がありそうです。
【４】「すぐに会いに行くね！どうやって行けばいいの？」と行動力をアピールする
「『この子となら、新しい土地で一緒にやっていけるかも』と思った」（20代男性）など、アクティブに動く意欲を見せれば、転勤先でも順応力を発揮できる印象を与えられそうです。ただし「会いに来てくれるなら好都合」と思うような男性には通じないので気をつけましょう。
【５】「さびしくて私、浮気しちゃうかも」とマイルドに脅す
「冗談だとわかってはいても、ドキッとしました」（20代男性）というように、彼氏に「放っておくと浮気される！」という一種の危機感を抱かせるのも良さそうです。しばらくの間、離れたとしても、やがて気が気でなくなり、結婚になだれ込めるかもしれません。
【６】「私はどうしたらいい？」と彼氏に答えを委ねる
「『ついてこい』と言えば、きっとついてきてくれるのだと気づいた」（20代男性）など、一見、質問しているように見せかけながら、実は自分の意向をほのかに匂わせる戦法です。彼氏がプロポーズしてくれる見込みがかなり濃厚なときに使うと良いでしょう。
【７】「会いたくなったら連絡してね」としおらしくする
「何も要求しないところがかえって申し訳なくて、つい『一緒に来る？』って言ってた」（20代男性）というように、控えめな態度で彼氏の罪悪感を刺激する高度なテクニックです。思いやりのある男性ほど反応してくれそうです。
【８】「私は大丈夫だよ！」と強がりながら今にも泣きそうな表情を見せる
「『お前、全然、大丈夫じゃないじゃん』と思わず抱きしめてしまいました」（20代男性）など、本心とは正反対のことを口にして、いじらしさを強調するのもアリでしょう。かなり演技力が要求される技なので、事前に鏡の前で練習しておいたほうがよさそうです。
【９】「遠くに行っても気持ちはいつもそばにいるからね」とけなげな言葉をかける
「そう言われると、『離れたくない』と気持ちがどんどん強くなるもんです」（20代男性）というように、こみあげるさびしさを押し隠して、逆に相手の喪失感を引き出す作戦です。覗き込むような視線とセット使いすると、さらに効果が高まるでしょう。
彼氏の転勤話は、いつ持ち上がるかわかりません。急に彼氏が切り出してきた場合に備えて、どんな方法が使えそうか、今からじっくり検討しておきましょう。（倉田さとみ）
【１】「ついて行ってもいい？」と単刀直入に逆プロポーズする
「反射的に『うん、いいよ』って答えてました（笑）」（20代男性）というように、小細工せずにズバッと切り出せば、「イエス」か「ノー」のいずれかしか答えられないところまで彼氏を追い込めるでしょう。断られてもいいぐらいの覚悟で臨みたいところです。
「彼女の『ついていきたい』という気持ちが痛いほど伝わってきた」（20代男性）など、あくまでも彼氏の口から「ついてこい」と言わせることにこだわるのも一案です。ただし、彼氏にさほどその気がないのに無理に「ついてきて」と言わせるのは至難の業かもしれません。
【３】「離れるのなんてやだやだ！」と思いっきり駄々をこねる
「いつもクールな彼女がこんなふうになるなんてとビックリ」（20代男性）というように、なりふり構わず感情をあらわにすれば、彼氏も今までとのギャップに驚いて真剣に受け止めてくれそうです。とはいえ、日ごろからワガママいっぱいだとスルーされてしまうので、そこは考える必要がありそうです。
【４】「すぐに会いに行くね！どうやって行けばいいの？」と行動力をアピールする
「『この子となら、新しい土地で一緒にやっていけるかも』と思った」（20代男性）など、アクティブに動く意欲を見せれば、転勤先でも順応力を発揮できる印象を与えられそうです。ただし「会いに来てくれるなら好都合」と思うような男性には通じないので気をつけましょう。
【５】「さびしくて私、浮気しちゃうかも」とマイルドに脅す
「冗談だとわかってはいても、ドキッとしました」（20代男性）というように、彼氏に「放っておくと浮気される！」という一種の危機感を抱かせるのも良さそうです。しばらくの間、離れたとしても、やがて気が気でなくなり、結婚になだれ込めるかもしれません。
【６】「私はどうしたらいい？」と彼氏に答えを委ねる
「『ついてこい』と言えば、きっとついてきてくれるのだと気づいた」（20代男性）など、一見、質問しているように見せかけながら、実は自分の意向をほのかに匂わせる戦法です。彼氏がプロポーズしてくれる見込みがかなり濃厚なときに使うと良いでしょう。
【７】「会いたくなったら連絡してね」としおらしくする
「何も要求しないところがかえって申し訳なくて、つい『一緒に来る？』って言ってた」（20代男性）というように、控えめな態度で彼氏の罪悪感を刺激する高度なテクニックです。思いやりのある男性ほど反応してくれそうです。
【８】「私は大丈夫だよ！」と強がりながら今にも泣きそうな表情を見せる
「『お前、全然、大丈夫じゃないじゃん』と思わず抱きしめてしまいました」（20代男性）など、本心とは正反対のことを口にして、いじらしさを強調するのもアリでしょう。かなり演技力が要求される技なので、事前に鏡の前で練習しておいたほうがよさそうです。
【９】「遠くに行っても気持ちはいつもそばにいるからね」とけなげな言葉をかける
「そう言われると、『離れたくない』と気持ちがどんどん強くなるもんです」（20代男性）というように、こみあげるさびしさを押し隠して、逆に相手の喪失感を引き出す作戦です。覗き込むような視線とセット使いすると、さらに効果が高まるでしょう。
彼氏の転勤話は、いつ持ち上がるかわかりません。急に彼氏が切り出してきた場合に備えて、どんな方法が使えそうか、今からじっくり検討しておきましょう。（倉田さとみ）