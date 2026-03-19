政府は19日、経済安全保障推進法の改正案を閣議決定しました。日本企業が経済安全保障上、重要な事業を海外で展開する際に政府が支援する制度を新たに創設することなどが盛り込まれています。

経済安全保障推進法は今回、2022年の制定以降、初めての大規模な改正となります。

日本企業が海外で、経済安全保障上、重要な事業を展開する際に、国が損失リスクを引き受けた上で出資する「特定海外事業」制度を新設します。

具体的には、新興国や途上国で、日本企業が港湾や通信インフラ、データセンターの整備などを行うケースが想定されていて、政府系金融機関のJBIC（国際協力銀行）が金融面での支援を担います。

経済安全保障上は重要な事業でも、採算が取れない懸念から企業が海外進出していなかった分野を後押しすることで、重要物資やエネルギーなどのサプライチェーン（供給網）強化を図る狙いです。

また、国が資金援助する「特定重要物資」に、海底ケーブルの敷設やロケットの打ち上げなどを念頭に、経済活動を支えるサービスに関わる民間企業の「役務」を追加することや、サイバー攻撃の増加を受け、医療機関を国が対策を行う「基幹インフラ」に指定することも盛り込まれました。

政府は今国会での改正案の成立を目指します。