“過去最大露出”に挑戦した前田敦子、写真集公式Xが「違法です」と呼びかけ
元AKB48で俳優の前田敦子が、2月に写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）を発売。同本の公式Xが19日までに更新され、著作権法違反を呼びかけた。
【写真】大人の色気ダダ漏れ…過去最大露出に挑戦した前田敦子
投稿で「前田敦子写真集『Beste』公式より」と題し、「コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用でも著作権法違反です」と説明した。
AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、昨年芸能活動20周年を迎えた前田の写真集。2月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で、2012年9月24日付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック「あっちゃん」』以来、13年5ヶ月ぶり自身通算4作目の1位を獲得した。
本作は、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動する前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。撮影は中欧オーストリア・ウィーンで行われ、全編撮り下ろし。30代女性の“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を表現している。
【写真】大人の色気ダダ漏れ…過去最大露出に挑戦した前田敦子
投稿で「前田敦子写真集『Beste』公式より」と題し、「コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用でも著作権法違反です」と説明した。
本作は、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築き、現在は俳優として活動する前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。撮影は中欧オーストリア・ウィーンで行われ、全編撮り下ろし。30代女性の“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を表現している。