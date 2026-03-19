【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８日、金融政策を決定する連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利の誘導目標を年３・５０〜３・７５％に据え置くことを決めた。

据え置き決定は２会合連続。同日公表した経済見通しでは、年内の追加利下げを１回とする想定を維持した。

据え置きは、投票権を持つ１２人中１１人の賛成多数で決定した。利下げを急ぐ状況ではないと判断した模様だ。

パウエル氏は、緊迫する中東情勢が米国経済に及ぼす影響は不透明だと断った上で、「消費や雇用は下押しされ、インフレ（物価上昇）圧力がかかるだろう」との見解を示し、「エネルギーショックに直面している」と話した。

パウエル氏は、ＦＲＢ本部の改修工事を巡って自身が刑事捜査の対象となっていることに関連して、「捜査が完全に終結するまで理事会を離れるつもりはない」と述べた。ＦＲＢ議長は退任時に理事も退くのが慣例だが、「政権による脅しと圧力」と訴える捜査が続く限り、抵抗を続ける姿勢を強調したものだ。

パウエル氏の議長の任期は５月までだが、理事の任期は２０２８年１月まで残っている。

刑事捜査を巡っては、与党の共和党からも疑問視する声が上がっており、後任議長に指名されたウォーシュ元ＦＲＢ理事の議会承認に影響している。後任議長の人事が遅れた場合、パウエル氏は暫定議長として職にとどまることになる。