朝ドラこと連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の主人公トキ（髙石あかり）の夫ヘブン（トミー・バストウ）のモデルは、ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲。『怪談』や『知られぬ日本の面影』を描いた明治の作家。『ばけばけ』の第1話はトキがヘブンに怪談を語るところからはじまった。その怪談は『耳なし芳一』。小泉八雲といえばまっさきに思い浮かぶ『怪談』の有名な1作だ。

明治時代、アメリカから日本に来た八雲（ハーン）は、西洋化され消えかかっている古き良き日本の文化に魅了されて、それを残すことに尽力した。そのひとつが怪談だった。

日本に古くから伝わる怪談を集め、自分なりの解釈を加えた「再話」形式。いまでいうリメイクで、人々が口頭で語り継いでいたものを文字にすることでよりたくさんの人たちに伝えることを可能にした偉業。これを手伝ったのが妻のセツ（トキのモデル）である。日本語が得意ではない八雲に代わって、彼女が知る怪談を八雲に語り聞かせた。セツがいなければ『怪談』は誕生しなかったかもしれない。

『ばけばけ』ではそんなセツとヘブンをモデルにしたトキとヘブンの二人三脚、仲睦まじい日々が描かれた。最終週直前の第24週でいよいよヘブンが『怪談』の執筆をはじめる。第1話から今か今かと待ちわびていた視聴者たちはさぞ盛り上がることだろう。

『シリーズ〈夜想絵物語（やそうえものがたり）〉』（トゥーヴァージンズ）では、小泉八雲の名作怪談に現代の人気イラストレーターが絵をつけている。現在、『耳なし芳一』（イラストレーター：おく）、『雪女』（イラストレーター：水溜鳥）、『ろくろ首』（イラストレーター：奇鳥）、『幽霊滝の伝説』（イラストレーター：さわ）が発売されている。

『ばけばけ』は「怪談」の制作過程を中心にしたお仕事ものではないが、たびたび出てくるトキやヘブンが怪談を愛する描写によって、小泉八雲の仕事にも興味を持った視聴者も少なくない。筆者も改めて八雲の「怪談」を読み返し、こんなに奥深く魅力的な内容だったのかと感じた。その怪談が絵物語になってよりとっつきやすくなった。『シリーズ〈夜想絵物語〉』は怪談が絵によって一層、ドキドキするように演出されている。どれもページをめくったときの臨場感がすごい。絵で怖さが倍増する演出がなされているのだ。

子供のみならず大人も楽しめる絵本、いやむしろ大人のための絵本という風情だ。まず、ドラマの第1話冒頭でトキがヘブンに聞かせた『耳なし芳一』。これは盲目の僧・芳一が弾く琵琶を平家の亡霊が気にいって、彼らの世界に引き込もうとする。それを阻むため住職が芳一の体中に経を書きおまじないをかける。その晩、亡霊が芳一を呼びに来て……さあどうなる？ というサスペンスフルな物語。イラストレーターのおくは大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（NHK総合）公式イラストも担当して話題を呼んだ作家で、シンプルな描線で奥深い世界を描き切る。怖い物語に独特の省略された表情のギャップがリズム感を生む。また、写経された芳一の身体のイラストは圧巻だ。

『雪女』は『耳なし芳一』に次ぐ有名かつ人気の作品。ある吹雪の夜、遭難しかけた老人と若者の前に、ぞくりとするほど美しい雪女が現れる。若者だけが生かされるが、そのためにはある約束を守らなくてはならなかった。数年後、若者の前に雪という女性が現れ、ふたりは幸せな結婚生活を送るが……。透明感あふれる女性像に定評のある水溜鳥による美しい青年と雪女が少女漫画のようで、ちょっぴりこわいラブストーリーとなった。

「ろくろ首」と聞くと、首が長くのびた妖怪を思い出す人が少なくないだろう。だが八雲の『ろくろ首』はそれとは一味違う。出家した武士・磯貝武連は「回龍」という名で僧侶となり、諸国を行脚している。ある夜、泊めてもらった家の家族の首が宙を飛んでいて……。人と人外の和風創作を得意としている奇鳥の絵は余白の美があり、その余白が人間であれ人外であれ豊かに見せる。首の長いユーモラスなイメージを覆される物語は武士の誇りをもっていた主人公が武士でなくなったその後の話で、『ばけばけ』の松野家を思い起こす読者もいるかもしれない。トキの育った松野家も文明開化でアイデンティティを失くした家族だった。

『幽霊滝の伝説』は女性たちが仕事の合間に怪談を語り合うなかでの恐怖体験。ある日、肝試し的なことを行うことになった主人公は、赤ん坊を背負って、深夜、幽霊滝まで賽銭箱を取りに向かう……。イラストレーターはさわ。『ばけばけ』にもサワ（円井わん）という人物がいたので親近感がわく。序盤のほっこりした女性たちのイラストが深夜の滝に向かうにつれてダークトーンになっていき、やがて迎えるオチは背筋が凍るものだった。

どの作品も、単なる脅かし的なものではなく、物語が描かれた由来を想像すると、そこには人間の哀れさや悲しさが塗り込められている。手がけたのが主としてSNSで注目され多くのフォロワーを持つイラストレーターたちというのが極めて令和的なチョイスである。明治の時代、消えかかった日本の伝承を小泉八雲が文字で現世に繋ぎ止めたことで長きにわたって読みつがれ愛された日本の怪談を、今度は令和のイラストレーターたちの新鮮な感覚で、まさにリブートしたといえるだろう。

判型が正方形に近い形で手にとりやすく、カバーの下の装丁も凝っている。プレゼントにもいい絵本だ。

小泉八雲の怪談はまだまだあるのでシリーズが続くことが楽しみだ。できればドラマで語られた『鳥取の布団』もぜひシリーズに加えてほしい。

■書籍情報『シリーズ〈夜想絵物語〉』第2弾『夜想絵物語 ろくろ首』発売中著者：小泉八雲（翻訳：田部隆次）イラスト：奇烏定価：2,200円（税込）仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／76PISBN：978-4-86791-074-0発行：株式会社トゥーヴァージンズ

『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』 発売中著者：小泉八雲（翻訳：田部隆次）イラスト：さわ定価：2,200円（税込）仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／48PISBN：978-4-86791-075-7発行：株式会社トゥーヴァージンズ

『シリーズ〈夜想絵物語〉』第1弾『夜想絵物語 耳なし芳一』 発売中著者：小泉八雲（翻訳：戸川明三）イラスト：おく定価：2,200 円（税込）仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64PISBN：978-4-86791-072-6発行：株式会社トゥーヴァージンズ

『夜想絵物語 雪女』発売中著者：小泉八雲（翻訳：田部隆次）イラスト：水溜鳥定価：2,200円（税込）仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64PISBN：978-4-86791-073-3発行：株式会社トゥーヴァージンズ

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