【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ】 7月24日公開予定

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の本編映像が公開された。映画の公開は7月24日の予定。

本編映像は、先日公開された30秒の特報に新規カットを追加した60秒の特報となっている。また、ちいかわたちの映画限定ビジュアルがデザインされた4種類のムビチケの発売が4月17日に決定した。

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、原作者ナガノ氏の完全監修のもと、CygamesPicturesが行なう。

60秒の本編映像公開

本編映像は、切り株の上で寝そべるうさぎの上に落ちてくる1枚のチラシ。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定5級の勉強を始めるちいかわの対比も面白い60秒の特報映像となっている。

ハチワレのセリフ「なんか…、してきたねーッワクワク!!」の通り、壮大な「ひとりごつ」オーケストラバージョンに加え、光きらめく海や、風そよぐ緑が綺麗な野原など、映画ならではの内容に仕上がっている。

4種類のムビチケ発売

【『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』60秒特報映像解禁【7月24日（金）公開！】】

発売日：4月17日

ムビチケは、到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわ ver.」、「ハチワレ ver.」、「うさぎ ver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟 ver.」を加えた全4種類。

ムビチケが発売される全国の映画館では、限定特典として、ムビチケ1枚購入につきそのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイルが全国合計45万名限定で用意されている。

また、公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン&人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケが発売される。

各種ムビチケ情報

【ムビチケ前売券（カード）】

選べる4種の前売券

・ちいかわ ver.

・ハチワレ ver.

・うさぎ ver.

・洞窟 ver.

劇場販売

価格：一般 1,500円、ジュニア 800円

販売期間：4月17日(金) 劇場オープン～

前売特典: ＜劇場限定＞オリジナルクリアファイル（全国合計45万名限定）

・前売券1枚購入につき、前売券と同じ絵柄のオリジナルクリアファイルを1部プレゼント。クリアファイルのサイズはA4。

（前売券と違う絵柄のクリアファイルは選べません）

【注意事項】

・お一人様1会計につき4枚まで購入可能です（絵柄・券種の組み合わせは自由です）。

・前売特典は劇場により数に限りがあります。プレゼント終了の際はご了承ください。

・劇場限定の特典です。

・前売特典は非売品です。転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止となります。

・まれに傷や汚れがあるものがございますが返品や交換は一切お受けできません。ご了承ください。

□上映劇場

メイジャー通販

価格：一般 1,500円＋送料、ジュニア 800円＋送料

販売期間：4月17日（金）10時～

※前売券は洞窟 ver.のみの販売です。

※通販でお買い求めの場合、前売特典は手に入りません。

MOVIE WALKER STORE

価格：一般 1,500円＋送料、ジュニア 800円＋送料

販売期間：4月17日（金）10時～

※前売券は洞窟 ver.のみの販売です。

※通販でお買い求めの場合、前売特典は手に入りません。

「ちいかわらんど」、「ちいかわマーケット」限定【バンドルつきムビチケ前売券（カード）

セイレーンおかおポシェット＆セイレーン&人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケ前売券（カード）

税込価格：一般 4,800円、ジュニア 4,100円

販売期間：4月17日(金) ～

販売場所：

（1）ちいかわマーケット

（2）ちいかわらんど全店

仕様

【セイレーンおかおポシェット】

製品サイズ：

本体：約170×205×75mm（縦×横×厚み）

ベルト：約630～1,170mm(アジャスター調整可能)

材質：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、POM

【セイレーン&人魚前髪クリップ2個セット】

製品サイズ：約36×65mm 以内（縦×横）

材質：ステンレス、アクリル

※数量限定となります。

※前売券の絵柄は4種類からお選びいただけます。

セブンネット限定【ちいかわブランケットつきムビチケ前売券（カード）】

価格：一般 4,800円、ジュニア 4,100円

予約開始：4月17日（金）～

※前売券は洞窟 ver.のみの販売です。

ムビチェキ

価格：一般 2,880円＋送料 ※ジュニア券はありません。

販売期間：4月27日（月）10時～5月31日（日）23時59分 ※予定

販売場所：MOVIE WALKER STORE

絵柄：

・ちいかわ ver.

・ハチワレ ver.

・うさぎ ver. (1)

・うさぎ ver. (2)

・ちいかわ＆ハチワレ ver.

商品について：映画の写真をプリントしたチェキの裏面に、ムビチケ情報が記載されている。ムビチケ情報は再剥離シールを使用しているため剥がすこともできる。

サイズ：86×54mm（縦×横/チェキ mini）

【ムビチケ前売券（オンライン）】

価格： 一般 1,500円、ジュニア 800円

販売期間：4月17日（金）10時～7月23日（木）23時59分

※オンライン券のためムビチケカード・前売特典は手に入りません。

【ムビチケ前売券（コンビニ）】

価格： 一般 1,500円、ジュニア 800円

販売期間：4月17日（金）10時～7月23日（木）23時59分

※全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカード・前売特典は手に入りません。

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