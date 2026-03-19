FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、兄の姿公開 パリ旅行ショットに「カッコ良すぎ」「おしゃれ兄妹」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが3月18日、自身のInstagramを更新。兄とのフランス滞在中のショットを公開した。
【写真】22歳人気アイドル「カッコ良すぎ」パリで撮影した兄の姿
早瀬は「私はパリの魅力の下にいました 兄弟と」とつづり、兄との旅行ショットを公開。階段を降りる兄の後ろ姿を披露している。
またエッフェル塔や凱旋門が見える街中の風景写真や、ルーヴル美術館前で撮影されたショットなどを多数投稿している。
この投稿にファンからは「パリノエルが似合いすぎてる」「カッコ良すぎ」「仲良しで尊い」「おしゃれ兄妹」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳人気アイドル「カッコ良すぎ」パリで撮影した兄の姿
◆早瀬ノエル、兄とのフランスショット公開
早瀬は「私はパリの魅力の下にいました 兄弟と」とつづり、兄との旅行ショットを公開。階段を降りる兄の後ろ姿を披露している。
またエッフェル塔や凱旋門が見える街中の風景写真や、ルーヴル美術館前で撮影されたショットなどを多数投稿している。
◆早瀬ノエルの投稿が話題
この投稿にファンからは「パリノエルが似合いすぎてる」「カッコ良すぎ」「仲良しで尊い」「おしゃれ兄妹」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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