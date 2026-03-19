初心者女子にはハードル高い？シミュレーションゴルフ利用するときの流れを紹介！【これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK】

初心者女子にはハードル高い？シミュレーションゴルフ利用するときの流れを紹介！

シミュレーションゴルフ



初心者女子にとってゴルフ練習場に行くのはハードルが高いかもしれません。

室内で快適なプレーが楽しめるシミュレーションゴルフは私服で気軽に練習できるし気の合った仲間とラウンドすることもできるのでお勧めです。食事やお酒を楽しめる店もあります。

各打席は十分なスペースをもって仕切られていますので、安心してスイングをすることができます。

【マナー】

大声で騒ぐのは迷惑なのでやめましょう。また、クラブを所定の場所以外で振ったり、クラブで床などを強く叩くのは厳禁です。

【料金】

時間制で、１打席（４名まで）の値段になります。１時間で４０００円前後（４人の場合は、1人１０００円）の所が多いようです。３０分単位での精算もＯＫ。平日と休日、昼間と夜間で料金が違ってきますので、前もって電話やネットで確認しましょう。

１ フロントで受付

利用する時間や人数などを申し込むと、スタッフがシミュレーションゴルフの流れを説明してくれます。

２ 必要なものをレンタル

シューズ、グローブなど必要なものはレンタルできます。クラブはフルセット用意されています。

３ 打席での説明

希望するコースが決まれば、スタッフがマシンの設定をしてくれます。ラウンドコースの場合は、ビギナーコースから日本、世界を代表するゴルフコースをモデルにしたリアルなコースがありますので、さまざまなコースを満喫することができます。

４ プレー開始！

ボールをセットしたら、ドライバー、アイアン、ウェッジと、グリーンに乗るまで打っていきます。打球はスクリーンに反映され、飛距離や方向、グリーンまでの残りの距離も表示されます。

５ パッティング

グリーンに乗ったらパターを打ちます。傾斜が表示されますので、その傾斜と距離を考えながらパッティングをします。

■撮影協力／ブリヂストンゴルフガーデンTOKYO

【出典】『これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK』著：中村香織