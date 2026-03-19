コアミックス、「終末のワルキューレ」第27巻とスピンオフ2作品の単行本を本日発売
【ゼノンコミックス 新刊】 3月19日 発売
漫画：アジチカ
原案：終末のワルキューレ
作画：イイヅカケイタ
「終末のワルキューレ」第27巻書影
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コアミックスは、3月6日にゼノンコミックスより、「終末のワルキューレ」第27巻と、スピンオフ作品「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」第5巻、「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」第10巻の3作品を発売した。
「終末のワルキューレ」第27巻
漫画：アジチカ
原作：梅村真也
構成：フクイタクミ
価格：792円
神VS人類最終闘争（ラグナロク）第12回戦 坂田金時VS オーディン開戦！なぜ、オーディンは人類の滅亡、そして、原初神復活を願うのか──。金時が口にした謎の存在「ゴルニル」、さらに、神VS ラグ人類最終闘争へと繋がるすナロクべての真実が明らかに！
「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」第5巻
原案：終末のワルキューレ
原作：成瀬乙彦
作画：岡本一兵
価格：792円
ケルトの弩級神・モリガンと中華の叡智の結晶・哪吒がぶつかり合う第四試合。数々の内蔵された神器で攻める哪吒。パワーで巻き返すモリガン。観客席を無視した二柱の闘いはついに決着を迎える！
「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」第10巻
作画：イイヅカケイタ
原作：終末のワルキューレ
価格：814円
マザーグース･モンクの裏切りにより、絶体絶命のジャック。しかし、その状況を楽しむジャックは嬉々としてモンクを煽りだす！？一方、三騎将･カカと闇社会の王･フォグ、最強の二人が激突──！