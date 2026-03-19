スポーツフィールド<7080.T>が続伸している。１８日の取引終了後に、２７年１２月期を最終年度とする中期経営計画の数値目標について、売上高を５５億円から７２億円（２５年１２月期４７億８４００万円）へ、経常利益を１３億円から１５億円（同１０億８２００万円）へ上方修正したことが好感されている。



初年度である２５年１２月期において、主力のスポーツ人財採用支援事業の全セグメントが過去最高売上高を更新し、計画を上回る進捗で着地したほか、２５年１０月に連結子会社化したリンドスポーツが第４四半期から業績に寄与し、既存事業との顧客基盤の相互活用についても着実に進んでおり、２６年１２月期に従来目標を１年前倒しで達成する見通しとなったことから、最終年度の数値目標を引き上げる。



出所：MINKABU PRESS