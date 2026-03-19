発症から10年が分かれ道？糖尿病が腎臓を壊す「2つの原因」とリスクの真実

糖尿病性腎症が発症する背景には、長期にわたる血糖値の管理不足が深く関わっています。高血糖状態が続くことで腎臓の微細な構造がダメージを受け、少しずつ機能が失われていくのです。ここでは、腎症を引き起こす根本的なメカニズムと、糖尿病の罹病期間がどのように腎症リスクに影響するのかを詳しく見ていきましょう。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

糖尿病性腎症の根本的な原因

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

糖尿病性腎症は、血糖値の管理が不十分な状態が続くことで発症します。腎臓の微細な構造が長期間のダメージを受けることが根本的な原因です。

高血糖による腎臓へのダメージ

高血糖状態が続くと、体内で過剰なブドウ糖がタンパク質と結びつき、「最終糖化産物（AGEs）」という有害物質が生成されます。このAGEsが腎臓の糸球体に蓄積し、炎症や酸化ストレスを引き起こすことが、腎症の大きな原因と考えられています。また、高血糖は糸球体内の血圧を上昇させ（糸球体内高血圧）、フィルターに物理的な負担をかけ続けます。これらの複合的な要因により、糸球体の構造が破壊され、ろ過機能が徐々に失われていくのです。この変化は数年から十数年かけてゆっくりと進行します。

糖尿病の罹病期間と腎症リスク

糖尿病を発症してからの期間が長いほど、腎症を発症するリスクは高まります。一般的に、糖尿病発症から10～15年後に腎症の症状が現れるケースが多いとされています。ただし、血糖コントロールの状態によって個人差は大きく、発症後数年で腎症が進行する方もいれば、20年以上経過しても腎機能を保てる方もいます。1型糖尿病では30～40%、2型糖尿病では20～30%程度の方が腎症を発症するといわれています。このことから、糖尿病と診断されたら早期から血糖値の管理に努めることが重要だといえるでしょう。

まとめ

糖尿病性腎症は、早期には症状が現れにくい一方で、進行すると透析が必要になる深刻な合併症です。しかし、血糖値や血圧の適切な管理、定期的な検査、そして生活習慣の改善によって、発症を予防したり進行を遅らせたりすることは十分に可能です。症状が出てからではなく、糖尿病と診断された時点から腎臓を守る取り組みを始めることが大切です。気になる症状がある方や、長期間糖尿病と付き合っている方は、ぜひ一度専門医に相談してみてください。

参考文献

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」

厚生労働省「慢性腎臓病(CKD)」

日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」

糖尿病情報センター「腎症」