都市型音楽フェス『CENTRAL』が『THE FIRST TAKE』にて世界同時独占生配信決定

横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）の模様が、各日YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』から独占生配信されることが決定した。

■『CENTRAL2025』再放送もプレミア公開決定！

『CENTRAL』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという、「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催するあらたな都市型フェス。

その会場の中から、4月3日～5日にKアリーナ横浜で行われる『CENTRAL STAGE』、4月4日・5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われる『Echoes Baa 2026』とKT Zepp Yokohamaで行われる『CENTRAL LAB.』、以上3会場で行われるアーティストのパフォーマンスを、世界200以上の国と地域へ生配信。

2026年もソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するネットワークサービスブランド「NURO」が、横浜・みなとみらい地区に設置される4つの会場および『THE FIRST TAKE』での生配信においてネットワーク回線を提供し、『CENTRAL』のリアルな熱狂と感動体験を通信の面から支え、“日本の響きを世界へ”届けるサポートを行う。

なお、『THE FIRST TAKE』から配信するアーティストと配信の内容は、後日配信タイムテーブルとともに発表される。

また、『CENTRAL2026』の開催に先がけて、2025年期間限定で公開された『CENTRAL2025』の『THE FIRST TAKE』アーカイブ映像から、ふたつのステージの再放送も決定。再放送は、3月21日・22日・28日・29日の4日間にわたって、『CENTRAL STAGE』と『Echoes Baa』にて行われたアーティストのパフォーマンスが一度きりのプレミア公開となる。

■配信情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026 / THE FIRST TAKE Powered by NURO』

04/03（金）～04/05（日）

配信チャンネル：YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

【再放送】『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 / THE FIRST TAKE』

※アーティストによっては一部内容を変更し配信。

※再放送のアーカイブはなし。

03/21（土）20:00～

配信内容：【再放送】『CENTRAL2025』4/4(FRI) - CENTRAL STAGE

出演：乃木坂46 / 緑黄色社会

03/22（日）18:00～

配信内容：【再放送】『CENTRAL2025』 4/5(SAT) - Echoes Baa

出演：YOASOBI / MAISONdes / NOMELON NOLEMON / KAFUNE（カフネ/「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記）

Special Guest：asmi（from ROOFTOP）/ syudou（from syudou商店）

MAISONdes Guest Act：asmi、アユニ・D、花譜、KAFUNÉ、かやゆー、くじら、水槽、すりぃ、ツミキ、日曜日のメゾンデ(礼衣)、乃紫、Pii、みきまりあ、meiyo、『ユイカ』、れん

03/28（土）14:00～

配信内容：【再放送】『CENTRAL2025』 4/5(SAT) - CENTRAL STAGE

出演：キタニタツヤ / 結束バンド / 角野隼斗

03/28（土）20:00～

配信内容：【再放送】『CENTRAL2025』 4/6(SUN) - CENTRAL STAGE

出演：Awich / Creepy Nuts / YZERR

03/29（日）18:00～

配信内容：【再放送】『CENTRAL2025』 4/6(SUN) - Echoes Baa

出演：YOASOBI / Aooo / Luov

Special Guest：Chevon / TOMOO（from PONYCANYON / IRORI Records）/ FRUITS ZIPPER (from ASOBISYSTEM)

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/